Großer Überblick: Diese Christkindlmärkte finden am ersten Adventswochenende statt

Von: Stefan Weinzierl

Am ersten Adventswochenende locken zahlreiche Christkindl- und Adventsmärkte im Landkreis die Bürger zum Bummeln ein. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Endlich in geselliger Runde Glühwein trinken und nach Weihnachtsgeschenken suchen: Nach zweijähriger Pause öffnen an diesem Wochenende wieder zahlreiche Christkindlmärkte im Landkreis München.

Arget

Über 50 Aussteller werden im Rahmen der Argeter Dorfweihnacht am 26. November von 11 bis 21 Uhr sowie am 27. November zwischen 11 und 18 Uhr in ihren Hütten und Ständen entlang der Oberhamer Straße ihre handwerklichen Waren und Kunstwerke präsentieren oder für das leibliche Wohl der Besucher sorgen. Am Samstag um 11 Uhr eröffnet Bürgermeisterin Barbara Bogner zusammen mit Landrat Christoph Göbel die Dorfweihnacht. Es singen die Argeter Goldkehlchen. In den weiteren Stunden sorgen das Argeter Bläserquartett, die Dietramszeller Blasmusik, die Otterfinger Blasmusik, die Argeter Alphornbläser und die Baiernrainer Blasmusik für stimmungsvolle Musik. Am Sonntag ab 13 Uhr musizieren das Argeter Bläserquartett und die Argeter Alphornbläser. Um 15 Uhr kommt der Nikolaussamt Kramperl mit der Kutsche und beschert die Kinder. Für die musikalische Untermalung sorgt die Argeter Blaskapelle. An beiden Markttagen werden, je nach Witterung, Pferdeschlitten- und Kutschenfahrten angeboten. Zudem kann man Lose für einen guten Zweck kaufen.

Aschheim

Unter dem Motto „Der Seele guttun und Gutes tun“ findet heuer zum 20 Mal der von den örtlichen christlichen Kirchen in Zusammenarbeit mit den Vereinen und der Gemeinde organisierte Aschheimer Advent statt. Startschuss ist am Freitag, 25. November, um 19 Uhr mit dem Eröffnungskonzert der Aschheimer Blasmusik in St. Peter und Paul. Am Samstag um 14 Uhr wird das Adventsevent feierlich durch 2. Bürgermeister Robert Ertl sowie die Pfarrer Adrian Zessin und Thorsten Bader im katholischen Pfarrheim eröffnet. Dazu singt der Männergesangverein Aschheim. Im Anschluss gibt es das Adventscafé im Pfarrheim und eine Kindereisstockbahn auf dem Marktplatz. Um 15.30 Uhr können die Kinder dort außerdem auf Ponys reiten. Nikolaus und Kramperl schauen um 16 Uhr vorbei, eine halbe Stunde später sorgt das Flötenesemble der Blasmusik Aschheim an der Lebenden Krippe für besinnliche Klänge. Um 18 Uhr gibt es das Engelamt in der Pfarrkirche St. Peter und Paul, zum Ausklang spielt die Blasmusik um 19.30 Uhr weihnachtliche Lieder. Am Sonntag um 10.30 Uhr findet gleichzeitig die Krümelkirche in der Segenskirche und der Adventsgottesdienst in St. Peter und Paul statt. Ab 14 Uhr werden wieder das Adventskaffee im Pfarrheim und die Kindereisstockbahn auf dem Marktplatz angeboten. Ein Mitmachkrippenspiel für Jung und Alt wird um 15 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul auf die Beine gestellt. Ponyreiten auf dem Marktplatz ist ab 15.30 Uhr möglich. Um 16 Uhr lässt sich noch einmal der Nikolaus blicken, und die Blasmusik spielt bei der Lebendigen Krippe. Eine halbe Stunde später singt im Pfarrheim der Chor Vocalista. Um 18 Uhr findet der Aschheimer Advent einen ökumenischen Abschluss bei den Hütten.

Aying

Erzeugnisse aus der Region – von Marmeladen aus der Küche des Brauereigasthofs bis zum Christbaumschmuck – finden die Besucher an allen vier Adventswochenenden beim Christkindlmarkt im Biergarten des Ayinger Bräustüberls. Geöffnet ist jeweils samstags von 14 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 19 Uhr. Am Samstag, 26. November, erwartet die Besucher zwischen 18 und 20 Uhr Stubenmusi im Stüberl, am Sonntag, 27. November, sorgen zwischen 16 und 18 Uhr die Helfendorfer Bläser für adventliche Klänge.

Baierbrunn

Bürgermeister Patrick Oliver Ott eröffnet den Christkindlmarkt am Rathaus am Sonntag, 27. November, um 10 Uhr. Die Besucher können sich an den 20 Ständen unter anderem mit regionalen Leckereien versorgen oder Geschenke fürs Weihnachtsfest kaufen. Die ukrainischen Flüchtlinge bieten an einem Stand Spezialitäten aus ihrer Heimat an. Zudem gibt es einen Champagner-Stand. Auch musikalisch ist einiges geboten.

Garching

Festliche Stimmung, die unterschiedlichsten Leckereien und jede Menge Advents- und Weihnachtsmusik erwartet die Besucher beim Garchinger Weihnachts- und Kunsthandwerkermarkt. Der Weihnachtsmarkt startet am morgigen Freitag um 16 Uhr. Zwei Stunden später erfolgt die feierliche Eröffnung durch Bürgermeister Dietmar Gruchmann. Die Stände auf dem Bürgerplatz haben an diesem Tag bis 21 Uhr geöffnet. Am Samstag, 26. November, kann man von 14 bis 21 Uhr über den Markt bummeln, am Sonntag, 27. Dezember, von 14 bis 20 Uhr. Am Sonntag hat sich um 15 Uhr außerdem der Nikolaus angekündigt. Schenk- und Denkanstöße präsentieren die Künstler beim Kunsthandwerkermarkt, der am Samstag von 14 bis 17 Uhr sowie am Sonntag zwischen 14 und 20 Uhr ebenso wie das Weihnachtscafé im Bürgerhaus seine Tore öffnet.

Ismaning

Mit viel Musik fällt am Samstag, 26. November, um 13 Uhr der Startschuss für den Adventsmarkt der Rudolf-Steiner-Schule. Eine halbe Stunde später öffnen die Stände. Von Kerzen über duftende Seifen bis zu Schönem aus Holz wird Allerlei angeboten, was sich zum Verschenken oder zur Bescherung eignet. Der Kaufladen, verschiedene Werkstätten und das Zwergenstübchen lassen Kinderherzen höherschlagen. Und wer selbst tätig werden möchte, kann auf dem Schulgelände einiges für das eigene Zuhause gestalten: zum Beispiel Kerzen rollen oder einen Adventskranz binden. Wer bei der Bastelarbeit Hunger bekommt, dem wird in der Suppenküche sicher geholfen.

Neubiberg

Bei der traditionellen Weihnachtsdult am Parkplatz am Rathausplatz zeigt sich die Gemeinde von Freitag, 25. November, bis Sonntag, 27. November, von ihrer märchenhaften Seite. An liebevoll dekorierten Holzbuden lassen Schausteller, Kunsthandwerker, Geschäftsleute, Vereine und Organisationen aus Neubiberg und Umgebung alle vorweihnachtliche Hektik vergessen. Wer Geschenke fürs Fest sucht, findet hier garantiert eine originelle Kleinigkeit – darunter vieles, was in Handarbeit hergestellt wurde. Kinderherzen schlagen höher, wenn der Nikolaus vorbeikommt und kleine Geschenke verteilt. Bratwurst, Maroni, Glühwein und Punsch bieten den perfekten Abschluss für einen gemütlichen Streifzug über das Marktgelände. Ein stimmungsvolles Musik- und Unterhaltungsprogramm sorgt für einen festlichen Rahmen

Neukeferloh

Klein, aber fein will sich heuer der Neukeferloher Adventszauber präsentieren, der am 26. und 27. November erstmals vor dem Bürgerhaus Neukeferloh stattfinden wird. Über den Markt bummeln kann man am Samstag von 14 bis 22 Uhr sowie am Sonntag zwischen 14 und 21 Uhr. Die Besucher erwarten neben Adventskränzen und Gestecken unter anderem Glühwein, Schmankerl vom Grill und Crêpes. Der Nikolaus kommt am Sonntag von 15 bis 16 Uhr samt Krampus zu Besuch.

Pullach

An den Ständen des Pullacher Christkindlmarkts am Kirchplatz locken kulinarische Köstlichkeiten, Handwerkskunst, Weihnachtsartikel, Mode und vieles mehr. Der vom örtlichen Gewerbeverband organisierte Markt startet am Freitag, 25. November, um 16 Uhr. Die offizielle Eröffnung erfolgt um 17.30 Uhr durch Rathauschefin Susanna Tausendfreund. Um 20.30 Uhr schließt der Markt. Am Samstag, 26. November, geht es um 14 Uhr am Kirchplatz weiter. Zwischen 14.45 und 15.30 Uhr sowie zwischen 16.45 Uhr und 17.30 Uhr verteilen die Pullacher Engerl kleine Überraschungen an die Besucher. Zwischen 15 und 15.30 Uhr sowie von 17 bis 17.30 Uhr ist zudem der Nikolaus zu Gast. Um 17.30 Uhr sorgen Musiker der Musikschule Pullach für festliche Trompetenklänge. Um 20.30 Uhr schließt der Markt. Am Sonntag, 27. November, sind die Stände ab 13 Uhr geöffnet. Um 15 Uhr spielt die Pullacher Blasmusik, um 16 Uhr präsentiert der Renaissancetanzkreis „Circulus saltans puelach“ Tänze aus der Zeit der Deutschen Renaissance. „Malis’ Swing-Connection“ erfreut die Besucher ab 17 Uhr mit ihrer Swinging Weihnacht, ehe ab 19 Uhr mit dem Marktende wieder Ruhe am Kirchplatz einkehrt.

Hinweis Dieser Überblick umfasst nur Christkindl-/Advents- und Weihnachtsmärkte am ersten Adventswochenende. Kleinere Basare, Adventstreffen oder -singen sowie Krippenausstellungen, Gottesdienste und kleinere Veranstaltungen von Vereinen und Organisationen werden gesondert angekündigt.

Putzbrunn

Der Putzbrunner Christkindlmarkt der örtlichen Vereine und Organisationen wird am Samstag, 26. November, um 15 Uhr von Bürgermeister Edwin Klostermeier eröffnet. Zur musikalischen Untermalung spielt der Posaunenchor der evangelischen Pfarrgemeinde Jubilatekirche. Die Buden schließen um 20.30 Uhr. Am Sonntag, 27. November, lädt der Markt zwischen 11 und 19.30 Uhr zum Bummeln ein. An beiden Tagen wird jeweils von 15 bis 18 Uhr eine Lebende Krippe dargestellt, um 17 Uhr erscheint der Nikolaus. Dabei sorgen Kinder fürs Rahmenprogramm. Während des Christkindlmarkts ist auch der Hobbykünstlermarkt „Kreuz & Quer“ im Bürgerhaus geöffnet – am Samstag von 15 bis 19 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Siegertsbrunn

Seine Premiere am neuen Standort feiert der vom Christkindlmarktverein organisierte Markt in Siegertsbrunn. Die Buden werden erstmals im Hof des Gemeindestadls an der Egmatinger Straße aufgestellt. Die Besucher können sich am Wochenende, 26. und 27. November, neben vielen kulinarischen Spezialitäten auf ein vielfältiges Warenangebot freuen: Praktisches für Haushalt und Wohlbefinden, Eine-Welt-Waren und Upcycling-Artkel sowie für die festliche Stimmung unter anderem Gold- und Silberschmuck, Kerzen, Arbeiten aus Holz und Christbaumschmuck. Jeweils um 11 Uhr öffnen die Stände. Am Samstag um 14 Uhr wird Bürgermeisterin Mindy Konwitschny die Besucher begrüßen, dazu spielt die örtliche Blaskapelle und die Gewerbegemeinschaft spendiert ein Glas Glühwein, um 17 Uhr spielt noch einmal die Blaskapelle. Um 18 Uhr heißt es dann Lieder mitsingen. Marktende ist um 19.30 Uhr. Am Sonntag tritt um 13.45 Uhr das Höhenkirchner Blockflötenensemble auf, um 17 Uhr singt der Kirchenchor von St. Peter. Marktende ist um 18.30 Uhr. An beiden Tagen können die Kinder von 14 bis 16 Uhr Kutsche fahren, jeweils um 15 Uhr steht Geschichtenerzählen auf dem Programm. Der Nikolaus kommt um 16 Uhr. Im Anschluss gibt es ein Kasperltheater.

Strasslach

Der Christkindlmarkt am Wochenende, 26. und 27. November, auf Gut Ingold im Straßlacher Ortsteil Beigarten lockt Groß und Klein nicht nur mit Ständen, an denen Schneiderwaren, Geschenkartikel, Wein, Gebäck, Gestecke, Kunsthandwerkliches und vieles mehr angeboten werden, sondern auch mit einem bunten Programm. Am Samstag ist der Markt von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Neben Kutschenfahrten (bei geeigneter Witterung) wird um 15 Uhr und um 17 Uhr eine Geschichte vorgelesen. Von etwa 16 bis 19 Uhr gibt es Adventsmusik. Am Sonntag sind die Standl von 11 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Von etwa 12 bis 15 Uhr erklingt adventliche Musik im Stadl, ab 14 Uhr stehen weitere Kutschenfahrten auf dem Programm, wenn das Wetter passt. Um 13 und um 16 Uhr wird eine Geschichte im Stall gelesen. Dazu können die Kinder an beiden Tagen Heubällchenwerfen und Stockbrot grillen. Auch der Hofladen ist geöffnet. Für Besucher gibt es ausgewiesene Parkplätze am Ortsausgang und Ortseingang. Die Einfahrt in den Ort ist an diesem Wochenende wegen einer Einbahnstraßenregelung nur von Straßlach kommend möglich.

Unterhaching

21 Stände erwarten heuer die Besucher des Unterhachinger Christkindlmarktes, der am Freitag, 25. November, um 16 Uhr feierlich am Rathausplatz eröffnet wird. Für Musik sorgt die Bläsergruppe Kirchheim Blech. Um 16.30 Uhr gibt es eine Lesung und der Nikolaus schaut vorbei. Um 18 Uhr zeigt die Percussiongruppe „The Kubeats Kids“ ihr Können. Das musikalische Programm am Samstag eröffnet um 13.30 Uhr die Bläsergruppe Unterhaching. Um 15.30 Uhr tritt der Kinderchor von Tilas Musikwelt auf, um 16.30 Uhr schaut noch einmal der Nikolaus vorbei. Um 18 Uhr folgen jede Menge Rhythmen mit „The Kubeats Kids“. Auch am Sonntag ist für viel musikalische Unterhaltung gesorgt. Um 13.30 Uhr spielt die Unterhachinger Bläsergruppe, um 14 Uhr gibt es die Lesung und eine kleine Bescherung durch den Nikolaus, um 15 Uhr singt der Kinderchor von Tilas Musikwelt. Bei schönem Wetter spielt die Minibigband Seven from Heaven auf, ist es zu nass-kalt übernehmen „The Kubeats Kids“ noch einmal die Bühne.

Unterschleißheim

An allen vier Adventswochenenden lädt der Unterschleißheimer Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz zum vorweihnachtlichen Vergnügen ein. Am Freitag, 25. November, spielt ab 16.45 Uhr die Stadtkapelle Unterschleißheim, ehe Bürgermeister Christoph Böck den Markt um 17 Uhr offiziell eröffnet. Von 19 bis 20 Uhr sorgt das „Trio mit Duetten“ für weihnachtliche Klänge. Am Samstag, 26. November, hat die Weihnachtswerkstatt von 14.30 bis 16 Uhr für die Kinder geöffnet. Gezeigt wird, wie man einen Besen bindet. Von 18 bis 20.30 Uhr bietet das Sherzo Ensemble Virtuoso eine Darbietung aus klassischer und moderner Musik. Am Sonntag, 27. November, öffnet die Weihnachtswerkstatt wieder zum Besenbinden von 14.30 bis 16 Uhr ihre Türen. Um 15 Uhr tritt der ukrainische Folklorechor der Musikschule auf, um 17 Uhr die Unterschleißheimerin Sunny Acc’s. Ab 19 Uhr sorgen die Cupcakes für Musik.

