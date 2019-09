Mann muss Geld zurückzahlen, das ihn Betrüger von fremdem Konto haben überweisen lassen

Ein 82-Jähriger muss 4000 Euro zurückzahlen, die ihn Betrüger von einem fremden Konto ans ich selbst überweisen haben lassen - als Entschädigung für ihre Abzocke. Ein kurioser Fall.

Landkreis– Ein Forscher (82) aus dem Landreis München muss 4000 Euro an einen 77-Jährigen aus dem Landkreis Würzburg zurückzahlen. Dabei war er selbst Opfer einer perfiden Internet-Betrugsmasche geworden. Doch es half alles nichts. Das Amtsgericht München verurteilte den 82-Jährigen zur Rückzahlung.

Alles begann vor drei Jahren. Wie der 77-Jährige vor Gericht schilderte, erhielt er an einem Septembertag einen Anruf unter deutscher Telefonnummer. Der Mann am anderen Ende der Leitung gab sich als Mitarbeiter einer Londoner Servicefirma von Microsoft aus und behauptete, ihm per Fernzugriff bei der Beseitigung von Trojanern auf seinem Laptop helfen zu wollen. Bei einem Schnelldurchlauf seien 15 000 Trojaner auf dem PC des Würzburgers festgestellt worden.

Betrüger wollen Schaden wieder gut machen

Danach sei ihm vom Anrufer ein Internetschutz für verschiedene Laufzeiten angeboten worden. Der Würzburger habe sich für die kürzest mögliche Dauer von einem Jahr gegen Zahlung von 25 Euro entschieden und das Geld überwiesen. Der vermeintliche Microsoft-Mitarbeiter habe dabei Name und wohl Kontoverbindung des 82-Jährigen aus dem Landkreis München in das Onlinebanking-Formular auf seinem Computer eingegeben. Der Würzburger habe dann diese Überweisung per Papier-TAN bestätigt. Danach sei er noch eine Stunde lang unter einem Vorwand am Computer festgehalten worden, bis er abschließend eine ihm über Handy zugespielte weitere Zahl eingegeben hätte. Erst danach habe er festgestellt, dass statt der 25 Euro 4000 Euro überwiesen worden waren, berichtete der 77-Jährige. Dieses Geld wollte er zurück haben. Einen Namen hatte er von der Überweisung: den des 82-Jährigen aus dem Landkreis, den er nun vor Gericht traf.

Der Senior allerdings sagte aus, dass er ja selbst Opfer von den Betrügern geworden sei. Denn die angeblichen Mitarbeiter von Microsoft hätten auch bei ihm angerufen, unter demselben Vorwand wie bei dem Würzburger. Ihm seien 359,90 Euro abverlangt worden. Größerer Schaden sei ihm aber durch das Ausspähen seiner Daten entstanden. Er habe die Täter bei einem ihrer Telefonanrufe zur Rede gestellt und ihnen mit einer Anzeige bei der Polizei gedroht. Daraufhin hätten die Täter als Schadenswiedergutmachung die Zahlung eines Betrages in Höhe von 4000 Euro angeboten. Das Geld, das sie mal eben vom Konto des Würzburgers überweisen lassen hatten.

82-Jähriger weigert sich zunächst, Geld zurückzuzahlen

Der 82-Jährige aus dem Landkreis weigerte sich, dieses Geld zurückzuzahlen. Er habe schließlich nicht wissen können, in welchem Zusammenhang der Kläger mit den Tätern stehe. Ein Ermittlungsverfahren gegen den 82-Jährigen wegen Geldwäsche war von der Staatsanwaltschaft zwischenzeitlich mangels Tatnachweises eingestellt worden.

Die zuständige Richterin am Amtsgericht München gab schlussendlich aber dem Kläger aus Würzburg Recht. „Der Kläger legte unbestritten dar, dass eine Zahlung an den Beklagten in Höhe von 4000 Euro erfolgt ist. Der Kläger legte weiter dar, dass er lediglich für 25 Euro einen Internetschutz kaufen wollte, hierbei sei die Überweisung auf Veranlassung eines unbekannten Täters an die Kontoverbindung des Beklagten gerichtet worden, ohne dass dieser zuvor an den Kläger einen entsprechenden Internetschutz verkauft habe. Für die Überweisung an den Beklagten habe es somit weder in Höhe der 25 Euro noch in Höhe der 4000 Euro einen Rechtsgrund gegeben“, so die Begründung. Der 82-Jährige hätte zwar dargelegt, dass er die Überweisung aufgrund einer Vereinbarung zur Schadenswiedergutmachung und somit mit Rechtsgrund erhalten habe. Allerdings räumte der 82-Jährige auch ein, dass er diese Vereinbarung mit unbekannten Tätern getroffen habe. Also gab es keinen Grund, der ihn gegenüber dem Kläger berechtigen würde, das Geld zu behalten, da er keinen Vertrag mit dem Würzburger geschlossen habe. Somit müsse er das Geld aus ungerechtfertigter Bereicherung zurückzahlen.

