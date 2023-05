Schwerverletzt auf der Rückbank: Messebauer fahren mit sterbendem Kollegen (48) zur Arbeit

Von: Günter Hiel

Der scheinbar schlafende Kollege hätte schon in der Nacht einen Rettungswagen gebraucht (Symbolbild) © Marcel Kusch

Mit ihrem lebensgefährlich verletzten Kollegen auf der Rückbank wollten zwei Messebauer zur Arbeit fahren. Sie dachten, er schlafe nur seinen Rausch aus.

Aschheim – Am Samstagabend, 13. Mai, hatten zwei ungarische Messebauer, 23 und 45 Jahre alt, mit ihrem 48-jährigen Landsmann und Kollegen auf dem Parkplatz eines Hotels in Aschheim Alkohol getrunken. Während der 23-Jährige und 45-Jährige gegen Mitternacht beschlossen ins Bett zu gehen, blieb der 48-Jährige noch alleine im Bereich des Parkplatzes zurück, meldete die Polizei.

Schwerverletzt auf die Rückbank: Kollegen dachten er schläft

Später bemerkten der 23- und 45-Jährige beim Blick aus dem Fenster, dass ihr 48-jähriger Kollege auf dem Parkplatz auf dem Asphalt lag. Da sie ihn nicht zurück in das Hotelzimmer bringen konnten, entschieden sie sich, den Kollegen in ihrem Wagen auf die Rückbank zu setzen.

Als die beiden Messebauer tags darauf am Sonntag um kurz vor 10 Uhr gemeinsam mit ihrem 48-jährigen Kollegen zum Arbeiten in die Messestadt fahren wollten, saß der 48-Jährige immer noch schlafend auf dem Rücksitz. Erst dachten sie, er schlafe seinen Rausch als. Als er aber gegen 11.40 Uhr immer noch nicht wach geworden war, machten sie sich doch Sorgen und beschlossen, ihren Kollegen in ein Münchner Krankenhaus zu fahren.

Im Krankenhaus stellen Ärzte lebensbedrohliche Kopfverletzung fest

Dort wurde der 48-Jährige untersucht und die Ärzte stellten bei ihm eine lebensbedrohliche Kopfverletzung fest, sodass der Patient sofort operiert werden musste. Das Krankenhaus informierte die Polizei, das Fachkommissariat 13, unter anderem für Betriebsunfälle zuständig, übernahm die Ermittlungen.

Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden konnten nicht ermittelt werden. Anhand des Verletzungsbildes liegt ein selbst verschuldeter Sturz nahe, der zu den schweren inneren Kopfverletzungen geführt hat. Am Mittwochvormittag, 17. Mai, verstarb der 48-jährige Messebauer drei Tage nach dem Sturz im Münchner Klinikum.

