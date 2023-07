120 Realschüler erhalten in Aschheim Abschlusszeugnisse

Der Aschheimer Feststadl ganz in der Hand von Schülern, Lehrern und Eltern: Die Zehntklässler der Realschule haben ihre Abschlusszeugnisse erhalten.

Rektorin geht in Ruhestand

120 junge Erwachsene haben jetzt die Bewältigung eines großen Lebensabschnittes gefeiert. Im Aschheimer Feststadl wurden die Abschlusszeugnisse für die zehnten Klassen vergeben.

Aschheim - Rektorin Gabriele Frohberg-Hintzen war sichtlich stolz auf den Abschlussjahrgang. 120 junge Erwachsene haben nun die Mittlere Reife in der Tasche „und jeder Siebte hat die Eins vor dem Komma“. Die Anstrengungen bei manch kniffligen Prüfungsaufgaben haben sich gelohnt und man könne zufrieden der Zukunft entgegenblicken.

7000 Stunden Unterricht bis zum Finale

Gabriele Frohberg-Hintzen rechnete den Schülern vor, dass man in den sechs Jahren an der Realschule etwa 1100 Schultage hatte und dabei rund 7000 Stunden Unterricht die Schüler aus den Zweckverbandsgemeinden Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim forderte. „Uns ging es nicht nur um die Wissensvermittlung, sondern auch um Werte für das Leben: „Diese sollen Euch helfen, in der Zukunft Entscheidungen zu treffen.“

Die Rektorin verglich den Weg der Schüler mit einem Marathon, der bergige Strecken hatte „und der eine oder andere kam auch vom Weg ab“. Dazu kam für einige Zeit die zusätzliche Herausforderung mit Distanzunterricht, Masken und Zwangsquarantäne. Mit verschiedenen Ausflügen gab es auch Erfrischungen und nach dem Ziel stehen alle Wege in die Zukunft offen. Die Rektorin wurde aber auch persönlich, „weil das meine letzte Abschlussfeier ist und nun der offizielle Teil meines Lebens zu Ende geht“. In gut einer Woche wird die Schulleiterin in Ruhestand gehen und dieser Tag mit der Verabschiedung („Ihr kamt als Kinder und geht als junge Erwachsene“) war immer der Höhepunkt des jeweiligen Schuljahres.

Scheidende Rektorin will als Gast wiederkommen

Die Rektorin kündigte aber auch an, in ein paar Jahren als Gast wieder kommen zu wollen und dann die neue Realschule anzusehen. Sie zeigte dabei auf die Großbaustelle, bei der aktuell ein neues Gymnasium zusammen mit der dringend benötigten Erweiterung der Realschule entsteht. Dieses Projekt zeige auch, welche Bedeutung die Schule für den Zweckverband der drei Gemeinden habe.

Das Ende der Schulzeit hatten sich die zehnten Klassen mit einem peppigen Festakt versüßt. Dabei wurde zwischen den Reden der offizielle Teil von Jugendlichen der Realschule mit Tanz und Gesang wunderbar aufgelockert.

