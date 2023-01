Vier morgendliche Autobahn-Unfälle wegen Glatteis

Die Polizei musste mehrmals zu Glatteisunfällen ausrücken. © Carsten Rehder

Wegen Glatteis kam es am Freitagmorgen im Landkreis München zu vier Unfällen auf den Autobahnen 99 und 995. Eine Anschlussstelle wurde sogar gesperrt.

Aschheim/Ismaning/Unterföhring - Eisglatte Fahrbahnen haben am Freitagmorgen zu mehreren Unfällen geführt, unter anderem auf den Autobahnen A 99 und A 995. Gleich dreimal (um 4.30, 5.50 und 6.20 Uhr) krachte es im Bereich der A99-Anschlussstelle Aschheim/Ismaning; laut Feuerwehr, die zum Absichern anrückte, ereigneten sich die Unfälle in beiden Fahrtrichtungen. Weil die Fahrbahn so spiegelglatt war, sperrte die Feuerwehr zeitweise sogar die Anschlussstelle Aschheim/Ismaning komlett, bis die Autobahnmeisterei nachgestreut hatte.

Gegen 7.20 Uhr kam es auf der A 995 zwischen Uunterhaching-Nord und Taufkirchen-West zu einem weiteren Glatteisunfall: Ein Pkw schleuderte in die Leitplanke.