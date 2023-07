Am Ende der Lehr-Reise: St. Emmeram Realschule verabschiedet Rektorin

Von: Nico Bauer

Teilen

„Schon beim ersten Lied habe ich ein Taschentuch gebraucht“: Die St. Emmeram Realschule Aschheim verabschiedet Gabriele Frohberg-Hintzen, durchaus emotional. © nb

Gabriele Frohberg-Hintzen, Rektorin der Aschheimer Realschule, geht in den Ruhestand. Bei der Abschiedsfeier wurde es schnell emotional.

Aschheim – Am heutigen Freitag endet das Berufsleben von Gabriele Frohberg-Hintzen. Sie geht in den Ruhestand. Am Mittwoch wurde die Rektorin der St. Emmeram Realschule Aschheim mit einem großen Festakt verabschiedet. Dabei wurde sie mit lobenden Worten und Geschenken überhäuft.

Abschiedsreden kamen von Lehrern, Personalrat, Eltern und Schülern. Dabei witzelten die Absolventen der zehnten Klasse, dass sie als erste Fünftklässler und letzte Abgänger die wahren Zeitzeugen der Ära Frohberg-Hintzen waren. Die verabschiedete Schulleiterin wurde beschenkt unter anderem mit einem Thermen-Gutschein, Blumen für den heimischen Garten, einem Freestyle-Bild der Schüler oder einer Dauerkarte für die Landesgartenschau in Kirchheim. Für die Bürgermeister der drei Zweckverbandsgemeinden Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim sprach der Kirchheimer Rathauschef Maximilian Böltl. Er fand durchaus selbstkritische Worte: „Wenn Politiker eines nicht können, dann ist das Fehler zuzugeben. Aber im Nachhinein wissen wir, dass es ein Fehler war, in der Pandemie den Unterricht nicht fortgesetzt zu haben.“ Maximilian Böltl dankte Gabriele Frohberg-Hintzen nicht nur für sechs Jahre als Schulleiterin, sondern auch für die besonderen Leistungen. Sie habe in der Pandemiezeit den Schulbetrieb aufrechterhalten und brachte sich ein in die Planung der Realschulerweiterung. Passend dazu liefen im Hintergrund der Redner die Bauarbeiten auf vollen Touren.

Unterrichtet entlang der A99

Die Bürgermeister des Zweckverbands haben die Neu-Pensionistin schon einmal eingeladen für die nächsten Meilensteine: Richtfest und Einweihung des Erweiterungsbaus. Dieser trägt mit die Handschrift der Rektorin.

Für Gabriele Frohberg-Hintzen endet nun eine Reise rund um die A99. Sie begann in Unterhaching und lehrte nach dem Referendariat an der Realschule Unterschleißheim. Über Neubiberg ging der Weg weiter nach Aschheim. Vor den sechs Jahren als Rektorin war sie schon Personalratsvorsitzende (Neubiberg, Unterschleißheim) und Konrektorin (Neubiberg).

Die scheidende Schulleiterin, die sich eigentlich unbeachtet verabschieden wollte, wollte den Festakt cool meistern. Daraus wurde nichts, „schon beim ersten Lied habe ich ein Taschentuch gebraucht“. Im Festakt erinnerte sie an die Worte ihrer Eltern, dass es kein Problem gebe, das nicht lösbar sei. Und sie habe als Lehrerin und zuletzt als Schulleiterin immer versucht, diese Lösungen zu finden. „Ich wollte immer Lehrerin werden“, sagte sie rückblickend auf ihr Berufsleben, „und ich habe immer Glück gehabt.“ Ihr Mann Peter, Rektor a. D. in Fürstenfeldbruck, war bei dem Aufstieg auf der Karriereleiter der beste Ratgeber. Nun wartet die Schulfamilie auf den Nachfolger Tobias Schiller, der bei der Verabschiedung von Frohberg-Hintzen noch nicht vor Ort war. Er hat bereits eine Schule geleitet und war zuletzt in Elternzeit.

Weitere Nachrichten aus Aschheim und dem Landkreis München finden Sie hier.