Wohnen in bester Lage: Aus dieser Lagerhalle werden Appartements

Aus einer Logistikhalle in bester Lage werden in Aschheim Wohnungen. Die Gemeinde baut selbst.

Aschheim – Die große Logistikhalle ist wahrlich kein Hingucker. Vor allem passt der in die Jahre gekommene Gewerbebau zwischen Ismaninger Straße, Weidachstraße, Sternstraße und Industriestraße nicht mehr an diese zentrale Stelle unweit des Aschheimer Maibaums. In den kommenden Jahren entsteht hier deswegen Wohnbebauung, die Gemeinde tritt wohl selbst als Bauherr auf. Ein entsprechender Antrag der Freien Wähler fand im Gemeinderat eine Mehrheit. Die Verwaltung prüft nun, mit welchem Mix an Bauformen bezahlbarer Wohnraum für Aschheimer geschaffen werden kann.

Klar ist, dass nach dem Abriss der Halle in dieser zentralen, hoch attraktiven Lage ein neues Wohngebiet entstehen wird. Die Frage ist nur, wer was wie baut. 2574 der 15 443 Quadratmeter des Grundstücks sind im Besitz der Gemeinde – und die könnte viel Geld machen. Zwei Kaufangebote lagen dem Rathaus vor mit einem attraktiven Betrag von rund 4,5 Millionen Euro. Hier gab es die Überlegung, im Falle eines Verkaufs sich in Wohnungen eines Bauträgers einzukaufen oder Belegungsrechte zu erwerben. Dem attraktiven Angebot gegenüber stand der Antrag der FW, dass die Gemeinde selbst Wohnraum im Einheimischenmodell schafft. „Wir reden ja schon seit langem darüber, wie wir erschwinglichen Wohnraum anbieten können“, sagte Eugen Stubenvoll (FW), „und dieses Grundstück ist ideal.“

Gemeinderat lehnt Kaufangebote ab

Der ursprüngliche Antrag zielte auf die Errichtung einer Eigentumswohnanlage im Einheimischenmodell ab. Dem hielt Andreas Bichler (SPD) entgegen, dass Mietwohnungen noch wichtiger wären, um den Bürgern helfen zu können. Die Argumente kamen an, und Günter Sassmann (FW) machte deutlich, „dass wir uns keiner Form verschließen“. Deshalb wurde der Antrag so modifiziert, dass die Gemeindeverwaltung nun Eigentumswohnungen, Mietwohnungen und ein Genossenschaftsmodell überprüft.

Für eine gemeindliche Wohnbebauung an der Ecke der Ismaninger Straße mit der Weidachstraße sind derzeit keine Gelder im Haushalt vorgesehen. Diese Finanzmittel wird man aber brauchen, weil sich eine breite Mehrheit für die Idee fand. Gegen die Stimme von Bürgermeister Thomas Glashauser (CSU) lehnte der Gemeinderat einerseits die beiden Kaufangebote ab und beauftragte gleichzeitig die Verwaltung, Varianten für eine Wohnanlage auf der gemeindlichen Fläche zu untersuchen.

