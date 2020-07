Auto macht sich selbstständig und schleift Fahrer mehrere Meter mit - Unfall endet im Krankenhaus 

Der Fahrer eines Kias vergaß die Automatikschaltung auf „Parken“ zu stellen. Das Missgeschick hatte fatale Folgen. Der 51-Jährige musste ins Krankenhaus.

Aschheim - Das Auto eines 51-Jährigen hat sich am Dienstagmittag in Aschheim selbstständig gemacht und seinen Fahrer ins Krankenhaus befördert. Nach Angaben der zuständigen Polizeidienststelle in Haar wollte der Mann gegen 13 Uhr auf dem Martin-Festl-Ring aus seinem Kia aussteigen. Doch der 51-Jährige aus dem östlichen Landkreis vergaß, den Schalthebel der Automatikschaltung auf „Parken“ zu stellen.

Auto schleift Mann in Aschheim mit

Als der Mann beim Aussteigen den Fuß von der Bremse nahm, fuhr sein Auto rückwärts. Der 51-Jährige wurde in der bereits geöffneten Tür fünf bis sechs Metern mitgeschleift, bis er auf dem Boden liegen blieb. Der Kia rollte weiter, bis er gegen eine Straßenlaterne prallte. Der Rettungswagen brachte den Fahrer mit leichten Verletzungen in eine Münchner Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden auf 8000 Euro.

