Schrauber mit Herz für alte Autos

Von: Laura May

Thront hinter seinem Schreibtisch: Nabil Ashkar. © Laura May

Alte Autos sind seine Leidenschaft, seit er ein kleiner Junge war. Heute hat Nabil Ashkar (66) eine eigene Werkstatt in Aschheim, in der er noch auf echte Handarbeit setzt.

Aschheim – In Nabil Ashkars Büro riecht es nach Kaffee, Motoröl, Abgasen und Zigarettenrauch. Er trägt ein rot-blau-weiß kariertes Hemd, schwarze Cap, silberne Uhr. Der 66-Jährige thront hinter seinem Schreibtisch. Seine gutmütigen Augen blitzen verschmitzt durch seine Brillengläser. Das Telefon klingelt im Minutentakt. Hinter ihm hängt eine Schwarz-Weiß-Fotografie von einem echten König: das ehemalige jordanische Staatsoberhaupt Hussein I., gemeinsam mit seinem Vater Ahmed Ashkar und zwei britischen Generälen – aufgenommen im Jordanien der 1950er Jahre. Der alte König ist inzwischen tot, „als Kind war er oft bei uns zu Besuch und hat mich auf seinem Arm herumgetragen“, sagt der Werkstattbesitzer.

23 Jahre lang leitete er eine Kfz-Werkstatt in Bogenhausen

Nabil Ashkars Vater kam 1958 nach Deutschland. Er selbst kam als Zehnjähriger 1966 hinterher, nachdem er einige Jahre im Libanon zur Schule ging. Zunächst arbeitete er als Dolmetscher für Englisch, Arabisch und Deutsch. Bald schon machte er aber sein Hobby zum Beruf: alte Autos. In den 1990er Jahren führte er eine Fiat-Vertretung, leitete 23 Jahre lang eine Kfz-Werkstatt in Bogenhausen, zog für fünf Jahre nach Berg am Laim um und arbeitet seit Juli 2020 in der Aschheimer Industriestraße.

„Ich habe über 4000 Stammkunden, die kommen fast alle noch aus Bogenhausen.“ Mit den meisten ist Ashkar per Du. „Was die Leute zu mir bringt ist die Atmosphäre – sie sind hier nicht nur eine Nummer.“ Neben dem Sympathiefaktor kommen die Leute auch, weil diese Bastlerwerkstatt Ersatzteile auftreibt, die sonst schwer zu kriegen sind. Gerade für Oldtimer. Wenn es sein muss, kauft Ashkar auch mal ein altes Auto, nur um einzelne Teile davon wieder zu verwerten. Er schaut immer erst, ob er irgendwo ein nachgebautes Teil finden kann, die Originale seien meist überteuert.

Garage voller Raritäten

Neue Autos interessieren den Tüftler nicht besonders. Seine Garage ist vollgepackt mit Raritäten aus den letzten Jahrzehnten: ein Porsche replica Baujahr 1968, ein russisches Dnipa-Militärmotorrad, ein Scoda Felicia Cabrio Baujahr 1960, ein 107er Mercedes Baujahr 1971, ein Dreirad Mayra-Fluto Baujahr 1958. „Das gibt es nur noch dreimal: einmal in Hamburg, einmal in Spanien und eines hier bei mir“, schwärmt Ashkar. Das Dreirad mit klappbarem Schutzschild hat der 66-Jährige schon seit über 40 Jahren. Er hängt an seinen alten Maschinen, an denen Fehler noch mechanisch zu lösen seien. „Neue Autos haben nur Probleme – ohne Diagnosegerät geht gar nix.“ Die moderne Technik ist Metier seines Sohnes Dominik Ashkar, der in Ismaning Teile für E-Autos entwickelt. „Aber ich bin ein Oldtimer“, scherzt Ashkar.

Hinten rechts eine Rarität: Dreirad Mayra-Fluto Bj. 1958 © Laura May

Sicherer Hafen für Mitarbeiter

Auch Mitarbeiter Toni Selmani beobachtet diesen Graben zwischen den neu ausgebildeten Mechatronikern und seinem Beruf des Mechanikers. „Ich kenne Jungs, die haben einen Meister, aber rufen mich an, um ein Getriebe auszubauen.“ Der 36-Jährige arbeitet seit vier Jahren für Ashkar. „Hier ist’s perfekt.“ Er kommt ursprünglich aus dem Kosovo, wo er mit seinem besten Freund gemeinsam an Autos schraubte. Er vermisst seine Heimat. „Aber ich brauchte einen Neuanfang“, sagt er, „zu viele Erinnerungen an den Krieg.“

Nicht nur für Toni Selmani ist Ashkars Werkstatt ein Hafen. In der Werkstatt hängt ein BMW an der Decke. Ein älterer ukrainischer Mann schraubt daran. Er flüchtete vor Kurzem nach Deutschland. Ashkar kommuniziert nur per Übersetzungsapp mit ihm, richtig reden können sie nicht, aber er gibt ihm in seiner Werkstatt zumindest einen kleinen Job.

Schrauber der alten Schule: Toni Selmani. © Laura May

Er selbst sei leider nicht immer mit offenen Armen empfangen worden. „Wir haben noch nicht einmal gearbeitet, da haben wir schon die erste Anzeige wegen Lärm bekommen“, sagt Ashkar. Dabei sei seine Werkstatt im Industriegebiet und nebenan eine Schreinerei und ein Steinmetz. Außerdem warte er seit zwei Jahren auf die Nutzungsänderung. Er darf zwar arbeiten – aber Unsicherheit und ein mulmiges Gefühl bleiben.

„Weißt du wie wir BMW auch nennen? ‘Bring mich in die Werkstatt.‘“

Mit Stolz und Humor schüttelt Nabil Ashkar solche Unannehmlichkeiten schnell wieder ab und widmet sich den Achsenbüchsen des BMW an der Decke. „Der TÜV sagt, die müssen gewechselt werden, obwohl da eigentlich nichts passieren kann.“ Toni Selmani leuchtet mit einer Taschenlampe in den BMW. Seine Hände sind voll mit Motoröl. Plötzlich klatscht Ashkar lachend auf den Pkw. „Weißt du wie wir BMW auch nennen? ‘Bring mich in die Werkstatt‘.“