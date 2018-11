Autofahrer kracht betrunken in die Leitplanke

Betrunken ist ein 48-Jähriger in Aschheim mit seinem Auto in die Leitplanke gerauscht.

Aschheim - Der Mann aus dem Landkreis Bad Tölz fuhr am Montag um 3.30 Uhr in einem Peugeot auf der Staatsstraße 2082 in Aschheim und war in Richtung Kirchheim unterwegs. An der letzten Abfahrt vor der Anschlussstelle zur A 99 wollte er nach rechts abbiegen, kam jedoch vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte seitlich in die Leitplanken, teilt die Polizei mit.Der Autofahrer wurde nicht verletzt, an seinem Auto und an den Leitplanken entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 6000 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der 48-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp über 1,5 Promille ergeben hatte, musste der Mann zur Blutentnahme, sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.