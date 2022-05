Bagger zerlegt den Zankapfel: Rathaus wird abgerissen

Von: Nico Bauer

Servus Rathaus! Ein Bagger reißt den Altbau in Aschheim derzeit ab. © Nico Bauer

Der viel diskutierte Rathaus-Neubau in Aschheim ist gestartet. Der alte Bau wird derzeit abgerissen. Den Mietvertrag für das Ausweichquartiert hat die Gemeinde derweil verlängert.

Aschheim – In den vergangenen Jahren tobte im Gemeinderat ein ziemlich erbitterter Streit um das Aschheimer Rathaus. Ein Zwist, der nun mit Anrücken eines gelben Baggers endgültig abgeschlossen ist. Der Abriss des Rathaus Altbaus hat begonnen, das Gebäude wird ersetzt durch einen Neubau, noch mehr Platz bekommt die Verwaltung durch den folgenden Abriss des sogenannten Sauter-Hauses. Die Rathaus-Abteilungen werden aber noch mindestens drei Jahre in der Übergangsheimat (Saturnstraße 48) bleiben müssen.

In der Diskussion gab es Gemeinderäte, die den Altbau durch einen Ersatzbau ersetzen wollten, weil es wirtschaftlicher ist und die Barrierefreiheit optimal hergestellt werden kann. Andere Gemeinderäte wollten ergebnisoffen in den Planungswettbewerb geben und nicht zuletzt Altbürgermeister Helmut Englmann gab den kommunalen Entscheidern mit seinen gerne mal etwas ausführlicheren Briefen viel Lesestoff. Doch nach der zweiten Mehrheitsentscheidung für den Neubau des vorderen Rathausteils wird der Altbau nun abgerissen. Beschlossen hat der Gemeinderat den Abriss letztlich mit 11:8 Stimmen. Der kommt ihn mit 352 000 Euro auch nur halb so teuer zu stehen, wie eigentlich veranschlagt (720 000 Euro). Geschäftsführer Christian Schürer erklärte dem Gemeinderat, dass der Unternehmer plausibel erklären konnte, warum er den Auftrag so viel günstiger ausführen konnte. Aktuell wird der Altbau rückgebaut, aber das Verfahren vom Architekten-Wettbewerb bis zum Bezug des Neubaus samt Rathausanbau dürfte mindestens drei Jahre Anspruch nehmen.

Deshalb hat die Gemeinde nun den Mietvertrag für das Bürogebäude an der Saturnstraße verlängert. Eigentlich läuft der Vertrag zum 30. September 2023 aus. Nun hat die Gemeinde mit Beschluss des Gemeinderats vorzeitig um zwei Jahre verlängert bis 30. September 2025. Man hätte laut dem Vertragswerk kurzfristige Verlängerungsoptionen ziehen können, wollte s so aber für sich und für den Besitzer des Gebäudes Planungssicherheit haben. Die zwei weiteren Jahre bedeuten für die Gemeindekasse 369 000 Euro Mietkosten. Nach der Zeit langer Diskussionen und der Beauftragung mehrerer Gutachten hofft Bürgermeister Thomas Glashauser (CSU) nun, dass das Bauprojekt so schnell vonstatten geht wie derzeit der Altbau-Abriss. Die Kosten für weitere Mietvertragsverlängerungen möchte man sich ersparen.

