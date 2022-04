Doch keine Sanierung: Pläne für neue Bahnunterführung bei Dornach vorgestellt

Von: Carmen Ick-Dietl

Die neue Fuß/Rad-Unterführung entsteht, wo das rote Auto zu sehen ist (unterer Bildrand). Auf der anderen Gleisseite ist der Getränkemarkt an der Bahnhofstraße in Dornach veranschaulicht. © Oliver Bodmer

Wegen der geplanten Trassenerweiterungen wird die Unterführung am Bahnhof Riem nun nicht saniert, sondern neu gebaut. Sie wird dadurch breiter und barrierefrei.

Dornach – Die Deutsche Bahn plant hinter dem Bahnhof Riem eine neue Fußgänger- und Rad-Unterführung. Ursprünglich sollte der Durchgang von der Erdinger Straße in Riem zur Bahnhofstraße in Dornach nur ertüchtigt werden, jetzt wird er wegen geplanter Trassenerweiterungen komplett neu gebaut.

In den letzten Wochen fanden dazu Gespräche mit der Stadt und dem Rathaus Aschheim statt, berichtete Michelle Dewald dem Münchner Merkur. Sie ist die Projektleiterin der Deutschen Bahn für die Planung der Truderinger/Daglfinger Kurve und Spange (TDKS), zu der auch die Strecke in Riem gehört. Die neue Unterführung soll breiter und barrierefrei sein. Dazu muss die Rampe auf Dornacher Seite entsprechend verlängert werden. Allerdings kommt man sich dann mit der Zufahrt zum benachbarten Getränkemarkt ins Gehege, für die eine neue Lösung gesucht wird. Zudem soll die Buszufahrt an der Bahnhofstraße verschoben werden.

Warteareal für den Containerbahnhof?

Auch auf Münchner Seite sind einige Änderungen nötig, weil die Unterführung breiter wird. Denn obendrüber sind zusätzliche Abstellgleise geplant. Was genau hier abgestellt werden soll, ist laut Dewald noch unklar. Man brauche jedoch die Kapazitäten. Fachleute sprechen von Güterzügen, die hier auf die Einfahrt zum Containerbahnhof warten könnten. Mit dem seit Jahren dauernden barrierefreien Umbau des Riemer Bahnhofs hat das Projekt nichts zu tun.

Mittlerweile wieder vom Tisch ist Abriss der Autobahnbrücke der A 94 bei Daglfing. Eigentlich sollte ein Neubau über den Gleisen errichtet werden. Die Brücke hätte auf einen Schlag abgebrochen werden müssen, weil die beiden alten Bauwerke sich quasi gegenseitig stützen. Geschätzte Bauzeit für die neue Brücke: zwei bis drei Jahre. Die Umfahrung dieses Autobahn-Teilstücks hätte den gesamten Münchner Osten in ein Verkehrschaos gestürzt. „Nun müssen wir die Brücke so nicht mehr anfassen“, sagt Dewald. Aufgrund von Änderungen im Regelwerk können die Oberleitungen der Bahn jetzt nämlich so abgehängt werden, dass hier kein Vogel mehr dazwischengeraten kann. Außerdem werden die Gleise 20 Zentimeter tiefer gelegt. Zusätzlich wird durch den Autobahndamm ein Tunnel gebohrt, durch den die zweigleisige Daglfinger Kurve durchgeführt wird. Von Mai bis Juni will die Bahn mit einem Infomobil durch den Münchner Osten touren, Pläne zeigen und Fragen von Bürgern beantworten. Termine werden noch bekannt gegeben.

