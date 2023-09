Bücher aus der Lutherzeit: Wertvoller Literatur-Schatz in Nachlass entdeckt

Von: Marc Schreib

Die wertvollen Buchausgaben gehen zum Teil bis auf die Zeit Luthers zurück und haben Seltenheitswert. © Peter Stilling

Der Aschheimer Heimatforscher Peter Stilling hat Bücher aus einem Nachlass gekauft. Und darunter waren wertvolle Stücke. Die gingen nun ans Staatsarchiv.

Aschheim – Wertvolle Buchreihen und Dokumente aus einem Aschheimer Haushalt hat jetzt Heimatpfleger Peter Stilling (78) dem Bayerischen Staatsarchiv übergeben. Die Fachleute erkannten sofort den Wert der Sammlung. Darunter fanden sich Stücke, die bis ins Jahr 1511 zurückreichen.

Familie Greckl-Gebessler ist eine bekannte und angesehene Familie in Aschheim. Vor einem knappen halben Jahr bekam Peter Stilling von einem Freund den Hinweis, dass eine Haushaltsauflösung bevorsteht. Dieser ist Nachbar des Hauses Gebessler und erfuhr, dass die Erbin einen Flohmarkt durchführen wollte, bei dem die Hinterlassenschaften, die sich im Haus befinden, veräußert werden sollten. Der Erlös aus dem Verkauf der Gegenstände war für das SOS-Kinderdorf bestimmt.

Stillings Bekannter pflegt mit der Erbin, seiner Nachbarin, guten Kontakt und so wurde vereinbart, dass der Ortschronist das Haus bereits einen Tag vor dem Flohmarkt besichtigen durfte. Der ehemalige Bauingenieur Stilling, der sich seit Jahrzehnten mit Ortsgeschichte beschäftigt, hatte eine Vorahnung, die sich bestätigen sollte. Er kannte das Haus gut. Vor 50 Jahren hatte er hier einen Entwässerungsplan erstellt und schon damals die Bücherei im ersten Stock bewunderte. Er wusste um ihren Wert. Schließlich war der einstige Eigentümer Richter am Amtsgericht und Sammler aus Leidenschaft. „Und ich dachte mir: Menschenskind, das ist sensationell.“ Unter anderem fand der Aschheimer beim Durchsehen des Bestandes eine Sammelreihe „Neuere Deutsche Geschichte“ aus dem 17-Jahrhundert.

Gleichzeitig hatte der 78-Jährige Angst, dass jemand aus den wertvollen Buchreihen eines wegkauft und sie dadurch unvollständig werden. Als er im ersten Stockwerk den Buchbestand vorfand, kaufte er die gesamten Bücher, 250 bis 300 Stück an der Zahl. Durch die Vereinbarung eines Pauschalbetrages sicherte er die Bände der Allgemeinheit.

Fünf Kartons voller Bücher

Mit Unterstützung des Präsidenten der Bayerischen Einigung und Volksstiftung, einem guten Freund, sowie Herrmann Rumschöttel, dem ehemaligen Generaldirektor der Staatlichen Archive Bayerns, stellte der Aschheimer Heimatpfleger die Verbindung zum Staatsarchiv München her. Aufgrund der Einmaligkeit einiger Bücher zögerten die Mitarbeiter des Staatsarchivs nicht lange, ließen den Buchbestand abholen und nahmen ihn in ihre Sammlung auf.

Am nächsten Tag nahm Peter Stilling fünf Umzugskartons mit und suchte sich die alten Bücher heraus. Eine Freundin habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen mit den Worten: „Was willst du denn mit dem alten Glump?“ Aber der Heimatforscher ließ sich davon nicht beirren und schaffte die Bände zu sich nach Hause. Er dachte sich: „So etwas kann man nicht wegschmeißen.“

Auch Urkunden von hohem Wert fanden sich im ersten Stock des Hauses. © peter schilling

Als Ortschronist sah er sich zudem in der Pflicht, den Schatz zu retten. Dafür gab ihm seine Frau zwei Monate Zeit, die Bücher unter die Leute zur bringen. Das war natürlich humorvoll gemeint. Aber was stimmt: Der Keller der Stillings läuft bereits über vor alten Dingen. Unter anderem 2000 Bücher in einem alten Schrank. Jedenfalls, einen solchen Fund wie bei den Gebesslers hat Peter Stilling zuvor noch nie getan. Die Bücher gehen bis auf die Lutherzeit zurück. Der Restbestand aus dem Haus der Gebesslers, der nicht verkauft werden konnte, musste größtenteils geschreddert und entsorgt werden.

Unabhängig davon bekam Stilling von der Erbin einen ganzen Umzugskarton von alten privaten Unterlagen der Familie ausgehändigt, hauptsächlich aus Aschheim, darunter war auch eine Urkunde vom Erwerb des Bürgerrechts von Aschheim von Franz Greckl, Ende des 19. Jahrhunderts. „Damals musste man noch das Bürgerrecht in Aschheim erwerben, und aus dieser Zeit gibt es nun diese Originalurkunde.“ Den gesamten Karton schenkte der Heimatpfleger der Gemeinde Aschheim.

Berufliche Lebensgeschichte

Des Weiteren entdeckte der Aschheimer ein 400-seitiges Manuskript, verfasst von Johann Gebessler, dem Vater des Richters, über dessen berufliche Lebensgeschichte: „Des Königs Landgendarm“. Dieses Werk reichte Peter Schilling an den Volk Verlag weiter. Vielleicht kommt es zu einer Buchauflage.

An einem Buch von 1900 über Oberammergau und seine Festspiele ist das Museum Oberammergau interessiert. Außerdem sind da noch zwei Bücher, sie zählen zu den wertvollsten der Sammlung, will der 78-Jährige der Bücherei schenken. Letztlich, so das beeindruckende Fazit des findigen Heimatpflegers, haben die Bücher im Staatsarchiv München, im Museum Oberammergau, bei der Kirche Dornach, beim Volk-Verlag, beid er Bücherei Aschheim und im Archiv der Gemeinde Aschheim ihren Platz gefunden.

