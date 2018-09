Warum der Bürgerentscheid in kleinen Aschheim überregional wichtig werden könnte

Nur rund 9000 Einwohner zählt die kleine Gemeinde Aschheim im Landkreis München. Doch eine Entscheidung am Sonntagabend könnte für weitaus mehr Menschen wichtig werden.

8 Uhr: Die Wahllokale in Aschheim haben geöffnet. Wir berichten am Sonntag ab etwa 17 Uhr in einem News-Ticker aus Aschheim über die Ergebnisse des Bürgerentscheids und Stimmen zum Wahlausgang.

Vorbericht: Wird Aschheim zum überregionalen Präzedenzfall?

Aschheim - Am Sonntag entscheiden die Aschheimer über den Bürgerentscheid zur Kostenreduzierung für Anwohner von Straßen, die erstmals erschlossen werden. Den sogenannten Drittelerlass. Die Entscheidung dürfte weit über die Gemeindegrenzen hinaus verfolgt werden.

Darum geht es genau beim Bürgerentscheid in Aschheim

Der Aschheimer Gemeinderat hat sich vor einigen Jahren dazu entschieden, die offizielle Ersterschließung aller Straßen in Angriff zu nehmen. Dabei entstehen in den Wohngebieten Verbesserungen wie Gehwege oder Parkplätze. Die rechtliche Regelung sieht vor, dass die Anlieger der Straßen jeweils 90 Prozent der Kosten tragen und dieses Geld eine Pauschalbeteiligung an der gemeindlichen Infrastruktur darstellt.

Die Bürgerinitiative Straßenerschließung wehrt sich gegen die Kosten für die Anlieger, die sich oft pro Anlieger im fünfstelligen Bereich bewegen. Ihren Protest stützt die Bürgerinitiative auf die 2016 vom Landtag geschaffene Option, Bürgern von Straßen, die vor 25 und mehr Jahren gebaut wurden, ein Drittel der Beteiligungskosten zu erlassen.

Die Aschheimer stimmen am Sonntag aber darüber ab, ob der Drittelerlass generell für alle Altstraßen im Ort angewendet werden soll, die zwischen 2012 und 2021 ersterschlossen werden.

Was hat der Bürgerentscheid in Aschheim aber mit anderen Gemeinden zu tun?

Bslang gilt in anderen Kommunen, dass der sogenannte Drittelerlass eine Regelung ist, die im Einzelfall geprüft wird. Eine „Kann-Regelung“, betont Stefan Buck, Bauamtsleiter im Ottobrunner Rathaus. Sollten die Aschheimer für den Drittelerlass stimmen, dürfte das Begehrlichkeiten bei Grundbesitzern in anderen Kommunen wecken, die für die Ersterschließung zahlen sollen. Ottobrunn und Unterhaching sind bislang die einzigen beiden Kommunen im Landkreis, die den Drittelerlass in ihrer Satzung aufgenommen haben.

