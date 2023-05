Noch kein Termin beim Amtsarzt: Bürgermeister-Rückkehr weiter ungewiss

Von: Stefan Weinzierl

Thomas Glashauser ist seit 2014 Bürgermeister von Aschheim. (Archivbild) © Nico Bauer

Aschheims Bürgermeister Thomas Glashauser befindet sich weiter im Krankenstand. Ob und wann er zurückkehrt? Unklar. Er hat noch keinen Termin beim Amtsarzt.

Aschheim – Ob und wann Bürgermeister Thomas Glashauser ins Aschheimer Rathaus zurückkehrt, ist weiter ungewiss. Wie der CSU-Politiker, der sich nach seinem Burn-out seit September vergangenen Jahres im Krankenstand befindet, auf Merkur-Nachfrage erklärt, wartet er auf einen Termin beim Amtsarzt. Dieser wird entscheiden, ob Glashauser in der Lage ist, die Amtsgeschäfte im Rathaus wieder zu übernehmen – oder eben nicht.

Glashauser hat nach eigenen Angaben vor etwas mehr als einer Woche sämtliche Unterlagen, die für die Untersuchung notwendig sind, beim Gesundheitsamt eingereicht. „Dass das erst jetzt passiert ist, ist nicht meine Schuld“, betont er. Denn den Abschlussbericht der Tagesklinik, in der 48-Jährige über mehrere Wochen therapiert worden ist und den der Amtsarzt mit für seine Bewertung braucht, habe er erst kürzlich erhalten.

Damit ist davon auszugehen, dass Glashauer nicht zum 1. Juni wieder im Chefsessel des Rathauses Platz nimmt – eine schwierige Situation auch für seinen derzeitigen Stellvertreter Robert Ertl (FW). Seit fast neun Monaten vertritt der Zweite Bürgermeister, der in der Kreisklinik Ebersberg als Leiter der Medizintechnik angestellt ist. Er hat nach Absprache mit seinem Arbeitgeber seine Arbeitszeit in der Klinik um die Hälfte reduziert, um in der anderen Zeit die Amtsgeschäfte im Rathaus führen zu können. Diese Abmachung gilt aber nur bis Ende Mai.

„Im Juni und Juli muss ich im Krankenhaus wieder präsenter sein“, betont Ertl. Trotzdem will er die Gemeinde nicht hängen lassen und Glashauser, so weit es ihm möglich ist, auch weiter vertreten. Werde Glashauser über diesen Zeitraum hinaus krankgeschrieben, müsse er wieder in Verhandlungen mit seinem Arbeitgeber treten.

Er hofft aber, dass in absehbarer Zeit eine Entscheidung fällt, wie es mit Glashauser als Bürgermeister weitergeht. Dass der sich im Krankenstand befindende Rathauschef fast ausschließlich nur mit der Geschäftsführung im Rathaus kommuniziert, aber nicht mit ihm selbst, bedauert Ertl. „Ich kann ihn aber nicht zwingen“, sagt er. Das klingt nach einer verzwickten Situation – die wohl noch eine Zeit lang so weiterbestehen wird. Gleichzeitig bedankt sich Ertl bei der Dritten Bürgermeisterin Marion Seitz (Grüne) für ihre tatkräftige Unterstützung: „Sie hilft mir bei vielen Terminen aus.“ STEFAN WEINZIERL