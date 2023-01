Bürgermeister im Krankenstand: Wie geht‘s weiter im Aschheimer Rathaus?

Von: Nico Bauer

Die Geschicke im Rathaus Aschheim leitet derzeit der Zweite Bürgermeister Robert Ertl. (Archivbild) © Nico Bauer

Aschheims Bürgermeister Thomas Glashauser ist seit September im Krankenstand. Kehrt er zurück? Oder nicht? Sein Stellvertreter braucht jedenfalls Klarheit, wie es weiter geht.

Aschheim – Wie geht es weiter im Aschheimer Rathaus? Seit Monaten befindet sich der an Burnout erkrankte Bürgermeister Thomas Glashauser im Krankenstand. Nun stehen entscheidende Tage bevor. Denn der Zweite Bürgermeister Robert Ertl, der ihn seither vertritt, braucht endlich Klarheit, wie es weitergeht. Doch zwischen Glashauser und dem Rathaus besteht offenbar Funkstille.

„Manchmal sieht man ihn durch den Ort laufen“, sagt Ertl auf Anfrage. Mehr könne er nicht sagen. Ertl ist ab 9. Januar eine Woche im Rathaus, dann hat er eine Woche Urlaub und Ende Januar befindet er sich wieder eine Woche im Einsatz für die Gemeinde. Bis dahin wurde Glashausers Krankheitsausfall geregelt. Für die Zeit ab Februar gebe es keine Abmachungen, so Ertl.

Bürgermeister-Dasein eine Riesenaufgabe

In der Gemeinde wird darüber natürlich viel diskutiert, aber Ertl betont, sich an Spekulationen nicht zu beteiligen. Allerdings macht er deutlich, dass er ab 9. Januar Klarheit brauche, wie es im Rathaus weitergehen soll. Ertl hat eine Stelle im Klinikum Ebersberg und muss mit seinem Arbeitgeber über die Zukunft sprechen. Der Zweite Bürgermeister erwartet nun ein Zeichen von Glashauser, eine Info, was ab Februar passiert. Thomas Glashauser selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Der Bürgermeister hat sich im September wegen Burnouts in ärztliche Behandlung begeben, nachdem zuvor eine Auszeit samt nicht viel geholfen hatte. Offenbar setzte dem Bürgermeister das giftige Klima im Gemeinderat erheblich zu. Nach der Kommunalwahl hatten sich die Mehrheitsverhältnisse geändert, das Gremium kam nach den Wahlen 2020 nie richtig zur Ruhe. In den vergangenen Monaten hat sich die Zusammenarbeit im Gemeinderat allerdings gebessert, nachdem sich Vertreter verschiedener Fraktionen selbstkritisch geäußert hatten. Das Hauptproblem der Gemeinde ist jetzt die Verwaltungsleitung in den nächsten Monaten. Robert Ertl hatte bereits festgestellt, dass die Position an der Spitze der Gemeinde eine Riesenaufgabe darstelle.

