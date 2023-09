Aschheims Bürgermeister weiter krankgeschrieben - Neuwahlen 2024?

Von: Nico Bauer

Thomas Glashauser (CSU), Bürgermeister von Aschheim, vor dem Rathaus. © Nico Bauer

Aschheims Bürgermeister Thomas Glashauser ist weiterhin krankgeschrieben. Sein Stellvertreter setzt jetzt eine Frist, bis wann eine Entscheidung fallen muss. Kommt es zu Neuwahlen 2024?

Aschheim – Es ist mittlerweile die gewohnte Prozedur. Einmal im Monat kommt die neue Krankschreibung des an Burnout erkrankten Bürgermeisters Thomas Glashauser im Aschheimer Rathaus an, und damit führt sein Vize Robert Ertl wieder für vier Wochen die Amtsgeschäfte. Das ist mittlerweile seit mehr als einem Jahr der Fall – und eine langfristige Lösung ist weiterhin noch nicht ansatzweise in Sicht.

Thomas Glashauser (CSU) wird seither von Robert Ertl (Freie Wähler) vertreten, und der kann noch immer nicht wirklich viel sagen. „Wir hatten ein persönliches Gespräch“, berichtet Ertl, „da sagte er mir, noch nicht so weit zu sein.“ Der zweite Bürgermeister und die Führungskräfte im Rathaus wissen wenig bis gar nichts. Auch Glashausers CSU weiß nicht, wie es mit dem erkrankten Bürgermeister weitergeht.

„Bis Mai nächsten Jahres muss sich etwas entscheiden“

Ertl hat für die kommenden Monate seine Vertretung im Rathaus geregelt. Der Mann, der bei den Gemeindeangestellten wie auch im Gemeinderat gut ankommt, arbeitet normalerweise in leitender Funktion im Klinikum Ebersberg. Dort bleibt Ertl freigestellt für die Arbeit im Aschheimer Rathaus. Ertl berichtet von der Zusage des Klinikum-Geschäftsführers, „so lange es keine Beschwerden gibt“. Die gibt es derzeit nicht und sind nicht zu erwarten. Für das eingesparte Gehalt wurde eine externe Person in der Abteilung für Medizingeräte-Beschaffung dazugenommen.

Und dennoch macht Ertl deutlich, dass der Schwebezustand mit den monatlichen Krankschreibungen nicht bis zur Kommunalwahl 2026 weitergehen kann. „Bis Mai nächsten Jahres muss sich etwas entscheiden“, betont er. Die Ansage ist klar: Sollte sich Glashausers Gesundheitszustands nicht bessern, dürfte 2024 eine Bürgermeisterwahl anstehen.

Ertl hat in der täglichen Rathausarbeit und auch als Moderator des mittlerweile nahezu handzahmen Gemeinderats bewiesen, dass er Bürgermeister kann. „Über ungelegte Eier mache ich mir keine Gedanken“, sagt Ertl mit Blick auf eine eventuelle Neuwahl. Wenn diese feststehe, werde er sich mit der Familie besprechen. Und bei den Freien Wählern gibt es noch Eugen Stubenvoll, der bei der letzten Wahl Thomas Glashauser fast besiegt hätte. Auf der anderen Seite kann auch die CSU-Fraktion nichts planen ohne Äußerungen ihres amtierenden Bürgermeister. Für eine Stellungnahme war Thomas Glashauser auch für den Münchner Merkur nicht zu erreichen. Eine Anfrage blieb unbeantwortet.

