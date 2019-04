Bürgerversammlung: Erste Anwohner bekommen wohl Erschließungsbeiträge zurück

Der Drittelerlass für Straßenerschließungen schlug auch auf der Bürgerversammlung in Aschheim auf. Erste Anwohner bekommen Geld zurück. Auch der Rathaus-Neubau wurde heiß diskutiert.

Aschheim – Natürlich kam die Sprache bei der Bürgerversammlung in Aschheim auch auf das Dauerthema – den Drittelerlass bei Straßenerschließungen. Klement Metz dankte Eugen Stubenvoll dafür, eine Bürgerinitiative gestartet zu haben, die den Anwohner satte Rückzahlungen einbrachte. „Wir Bürger haben teilweise bis zu 30 000 Euro zurückbezahlt bekommen“, berichtete Metz.

Die Lorbeeren hierfür wollte Bürgermeister Thomas Glashauser (CSU) aber nicht Stubenvolls Bürgerinitiative überlassen. Er erinnerte daran, dass er in der Bürgerversammlung im Vorjahr bereits ein Ratsbegehren für die Bürgerentscheidung zum Drittelerlass angekündigt habe. Dies wurde nur vom Gemeinderat zurückgezogen, weil die Fragestellung nahezu identisch mit dem Bürgerbegehren gewesen sei. „Hier eine Person als Heilsbringer hinzustellen, ist falsch“, sagte Glashauser.

Hat ein Gemeinderat vertrauliche Infos weitergegeben?

Auch ansonsten gab es lebhafte Diskussionen bei der Bürgerversammlung. Die Aschheimer hatten viele Fragen rund um zentrale Themen wie gemeindliche Ausgleichsflächen oder den Rathaus-Neubau. Der stößt nämlich nicht bei allen auf Gegenliebe.

„Unser Rathaus ist so schön“, sagte Jacqueline Reddig. Sie bat den Gemeinderat, noch einmal über eine Sanierung des Gebäudes zu diskutieren. Konkreter wurde da Sepp Lausch, der von einer neuen Schätzung des Architekten sprach, wonach die Sanierung des Bestands doch günstiger wäre als der Neubau. „Man kann Zeit und Kosten sparen“, sagte der Ortsvorsitzende der Freien Wähler. Ihm sagte Glashauser zu, dass der Antrag auf Rücknahme der Neubau-Entscheidung am morgigen Donnerstag im Gemeinderat (Beginn: 19.30 Uhr) behandelt werde.

Der Bürgermeister war aber sichtlich angefressen, dass Lausch aus nichtöffentlichen Dokumenten der Gemeinderäte Informationen preisgab. Die Mandatsträger seien per Eid verpflichtet, niemanden solche Unterlagen weiter zu geben. Glashauser will den Vorgang nun prüfen lassen.

„Gibt es dann auch einen Shuttlebus zu unseren Ausgleichsflächen?“

Ein weiteres zentrales Thema waren gemeindliche Ausgleichsflächen, die zuletzt ein gutes Stück entfernt in der Gemeinde Haimhausen (Kreis Dachau) realisiert wurden. Sabine Maier fragte provokant: „Gibt es dann auch einen Shuttlebus zu unseren Ausgleichsflächen?“ Glashauser verwies darauf, dass die Flächen nicht für Menschen geschaffen werden, sondern für die Natur. Und man werde die Aschheimer Bienen ja auch nicht nach Haimhausen fahren.

Roland Rotter reichte die flapsige Antwort nicht. Er forderte, dass rechtlich vorgeschriebene Ausgleichsflächen für Aschheimer Bauten auch in der Gemeinde erfolgen müssten. Die Gemeinde, sicherte Glashauser zu, versuche das immer als erste Option. „Wir hatten das Glück, hinter dem Speichersee große Flächen erwerben zu können“, sagte er. Diese liegen nahe der Gemeinde und seien besonders wertvoll für die Tiere, weil sie angrenzen an bedeutende Naturschutzgebiete. Grundsätzlich verwies er aber darauf, dass etwa Unternehmen den Ausgleich rechtlich auch anderswo vornehmen können, wenn sie in der Gemeinde keine geeigneten Grundstücke besitzen.

Sabine Freser-Specht fragte unter anderem an, ob die geplanten Wohnbau-Cubes nahe der Alpenstraße noch kommen. „Hier hat der Hersteller einige Rückzieher gemacht“, sagte der Bürgermeister mit Blick auf das geplante Experiment mit versetzbaren Wohnbau-Teilen. Der Bebauungsplan sei in dem Bereich rechtskräftig, aber mehr konnte er nicht sagen in diesem Fall.

Gute Nachrichten gab es auch bei einem Antrag vom Vorjahr, der mittlerweile erfolgreich umgesetzt ist. Peter Stilling hatte sich vor einem Jahr für öffentliche Toiletten am Aschheimer Friedhof stark gemacht, weil Menschen teilweise nahe den Gräbern ihre Notdurft verrichteten. Bürgermeister Thomas Glashauser stellte auch fest, „dass wir mit den öffentlichen Toiletten bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht haben“. Deshalb werde dieser Versuch weiter beibehalten.

