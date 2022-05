Die kurze Rückkehr der Schäffler: Auftritt bei Blasmusik-Jubiläum - Clowns sorgen für großen Lacher

Von: Nico Bauer

Außerhalb des Sieben-Jahre-Turnus sind die Aschheimer Schäffler beim Jubiläumsfest „40 Jahre Blasmusik“ aufgetreten. Die Clowns sorgten für den großen Lacher des Tages.

Aschheim – Die Schäffler tanzen wieder. Am Vatertag beim Jubiläumsfest „40 Jahre Blasmusik“ startete man das kurze Intermezzo mit vier Tagen bei dem langjährigen Partner.

Zuletzt war 2019 Saison der Aschheimer Schäffler und nach dem traditionellen Turnus von sieben Jahren wird 2026 wieder ein neuer Jahrgang zusammengestellt. Die Tradition entstand einst aber in schweren Zeiten, in denen die tanzenden Fassmacher mit verschiedenen Späßen das Volk aufmuntern wollten.

Genau das ist dieses Jahr bei mehreren Schäffler-Gruppen nach zwei schweren Jahren Corona-Pandemie und wie auch die Münchner haben die Aschheimer nur vier Tanztage mit insgesamt 15 Auftritten. Der Jahrgang von 2019 wurde mit einem Übungsabend reaktiviert und vereinzelte Ausfälle ersetzten die Schäffler von 2012.

Die ersten beiden Tänze beim Fest der Blasmusik liefern gut. „Wir haben keine großen Tanzfehler gemacht“, sagte Vortänzer Stefan Bauer, der mit dem kleinen weiß-blauen Fähnchen die Anweisungen gibt. Und doch haben gerade die Clowns noch etwas Luft nach oben. Bei ihren Tänzen ist es immer wieder mal spannend, wie das Fangen der Schnapsgläser gelingt. Beim Auftakt am Vatertag hatte die Fangquote Null von Drei noch Potenzial. „Auch das wird wieder klappen“, sagte Stefan Bauer grinsend. Für einen großen Lacher sorgten die Clowns definitiv: Eines der geworfenen Schnapsgläser landete in der Dachrinne des Feststadels.

„Diesmal ist bei uns alles entspannter als 2019“, sagt der Vortänzer über die bunte Truppe mit 16 Tänzern, drei Clowns, zwei Reifenschwingern, zwei Fasslträgern, Wirt und Fähnrich Er erinnert sich noch gut, wie bei den gestandenen Männern viele Tränen geflossen sind, als die intensive Schäfflersaison zu Ende ging. „Ich denke nicht, dass es diesmal wieder so emotional wird“, sagt Stefan Bauer.

Am letzten Tanztag wird man im Ortsteil Dornach noch einmal ein rauschendes Fest feiern und dann wohl endgültig die Schäfflerzeit mit dieser Extra-Zugabe 2022 beenden. Der Tanz zu Ehren der Blasmusik war für den Aschheimer Traditionsverein eine Herzenssache. Alle Schäffler wissen, dass es sie ohne die Musiker nicht geben würde. Deshalb war man sehr stolz, bei den vier Festtagen des Musikvereins das Programm bereichern zu können. Nach dem Vatertag der Schäffler beschenkten sich die Musiker am Freitagabend mit einem außergewöhnlichen Konzert, bei dem die Blasmusiker der Münchner Philharmoniker Aschheim besuchten. Dieses Highlight moderierte die TV-Kultmoderatorin Traudl Siferlinger.

Das Party-Programm der Blasmusik

Das vom vergangenen Jahr verschobene, viertägige Jubiläumsfest der Blasmusik Aschheim nimmt jetzt erst so richtig Fahrt auf. Diesen Samstag feiert man ab 12 Uhr den Tag der Blasmusik, bei dem sich Gruppen aus dem gesamten Landkreis treffen und gemeinsam spielen und feiern. Jede Gruppe hat 20 Minuten Bühnenzeit und dabei gibt es Bewertungen in verschiedenen Kategorien. Allerdings ist der Blasmusik-Tag mehr ein Miteinander als ein Wettbewerb. Mit dabei ist in der Jury die Blasmusik-Legende Georg Ried vom Bayerischen Rundfunk. Zum Abschluss gibt es dann am Sonntag einen bunten Festzug durch den Ort. Nach dem Festgottesdienst im Erholungspark Südwest hat der Festzug dann den Feststadl als Ziel. Hier werden sich viele Vereine aus Aschheim und Dornach begeistern. Zu den Veranstaltungen und der Jubiläumsparty am Samstagabend mit der Harthauser Musi sind alle Aschheimer Bürger und Freunde der Blasmusik aus der Region herzlich eingeladen.