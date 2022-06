Zu Besuch in der Destillerie von „ascaim“: Wie zwei Brüder Opas Rezeptbuch in Edelbrände verwandeln

Von: Max Wochinger

„Unser Ziel ist die maximale Aromatik.“ Christian Böltl hat mit seinem Bruder Franz bereits 23 Brände aus ihren Destillen gezaubert. © Dieter Michalek

Eschenblatt-Gin und Himbeerlikör: In einem ehemaligen Kuhstall in Aschheim entstehen Edelbrände, Liköre und Whiskey. Die Böltl-Brüder achten bei der Herstellung der „ascaim“-Destillate auf Handarbeit.

Aschheim – Alles begann mit Opas Rezeptbuch. Das fanden die Brüder Christian und Franz Böltl vor zehn Jahren auf dem Dachboden der Erbtante. Das Buch beschreibt, wie man Liköre und Brände auf natürliche Weise herstellt. Die Rezepte stammen vom Großvater, schon er destillierte Brände. Das machte die Brüder aus Aschheim neugierig: Wie kann man die edelsten Geiste und Brände herstellen? Sie scheinen eine Antwort gefunden zu haben – mit Hilfe der Rezepte von ihrem Opa.

Denn mittlerweile haben die Böltls mit ihren 23 „ascaim“-Sorten zahlreiche Preise der Szene gewonnen: die Bayernbrand Goldmedaille, das goldene Stamperl, den destillata-Preis für Edelbrände. „Unser Ziel ist die maximale Aromatik“, sagt Christian Böltl, 44. Bis zum ersten Destillat war es aber ein weiter Weg.

Rund 1400 Liter produziert „ascaim“ pro Jahr. © Dieter Michalek

Nach dem Fund des Rezeptbuchs 2012 ließen sich die Böltls zu Brennern ausbilden und verwandelten den ehemaligen Kuhstall im Herzen Aschheims in eine Edelbrennerei. „Wir haben von null angefangen“, erklärt Böltl. Sie wälzten Bücher, tüftelten an der passenden Anlage. 2014 war es dann so weit: Der erste Brand lief durch die Metallrohre der Destille.

„Das Tolle an einer kleinen Manufaktur ist, dass man sich verkünsteln kann“, sagt Böltl. Man sei nicht an vorgegebene Rezepte gebunden. Rund 1400 Liter produzieren die Brüder im Jahr, das sei schwere Arbeit, betont Christian Böltl.

Handarbeit: Für die Herstellung der Brände braucht es Geduld, genau wie fürs Kleben der Etiketten. © Dieter Michalek

Einen ganzen Arbeitstag dauere das Aufheizen der Destille und der Brennvorgang. Die neuen Kreationen müssen immer wieder getestet werden. „Am Ende des Tages bist kaputt“, sagt Böltl. Heruntergeschluckt werden die Destillate aber nicht, sondern wieder ausgespuckt. Sein Bruder Franz vermeide sogar scharfes Essen und trainiere seinen Geruchssinn. Je Brennvorgang laufen aus der 150-Liter-Destille nur viereinhalb Liter an Edelbrand oder Geist.

Zum Brennen und Filtrieren kommt die Arbeit auf der Streuobstwiese; 140 Bio-Bäume gehören der Destillerie. Die bräuchten Brenner für die Genehmigung einer Destille, so Böltl. Von der Ernte bleibt den Brennern am Ende der Veredelung nicht viel übrig: Aus einer Tonne Früchte erhält man lediglich rund 36 Liter Edelbrand, teilt der Südostbayerische Verband der Obst- und Kleinbrenner mit. Für den perfekten Edelbrand nehmen die Böltl-Brüder die Arbeit gerne in Kauf.

Der ganze Stolz: In diesen Eichenfässern reifen 6000 Liter Whiskey. Nächstes Jahr ist er fertig. © Dieter Michalek

Der ganze Stolz der Beiden aber liegt in speziellen Eichenfässern, gelagert in einer Scheune auf dem ehemaligen Bauernhof – und das schon seit zweieinhalb Jahren: 6000 Liter Whiskey aus Buchweizen. Den bauen die Aschheimer Brüder in Bioqualität selbst an, er dient als Ausgangsstoff für den Whiskey. „Ende 2019 haben wir den Whiskey gebraut, nächstes Jahr ist er fertig“, sagt Böltl stolz. Die Brennkunst erfordert eben Geduld.

