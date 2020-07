Enkeltrickbetrug im fünfstelligen Bereich

Eine Unbekannte gab sich am Telefon als die Enkelin einer Seniorin aus Aschheim aus und ergaunerte Bargeld im fünfstelligen Bereich.

Aschheim - Bei einer 91-jährigen Seniorin aus Aschheim ging am Dienstagmittag ein Anruf ein. Eine Unbekannte gab sich als ihre Enkelin aus und wollte Geld. Die Rentnerin hob einen fünfstelligen Betrag bei der Bank ab und überreichte das Geld am Abend an einen Mann. Dieser gab sich als Richter aus. Die angebliche Enkelin sei derzeit in Haft und benötige eine Kaution. Nachdem sich die 91-Jährige am nächsten Tag an ihre tatsächliche Enkelin wandte, wurde ihr bewusst, dass sie Opfer eines Enkeltrickbetruges wurde. Die Polizei ermittelt.

Ein Radfahrer ist am Mittwochabend in Kirchheim falsch herum durch einen Kreisverkehr gefahren und hat einen Unfall mit einem weiteren Radfahrer verursacht. Dieser wurde dabei schwer verletzt.