Finanzielle Punktlandung: Alle zufrieden mit neuer Sporthallte - Doch Aula „baulich am Ende“

Grundschule

Von Nico Bauer schließen

Die neue Sporthalle in Aschheim ist fertig. Architekt, Vereine und Schule sind zufrieden mit dem Ergebnis. Nun startet Bauabschnitt drei an der Grundschule. Zeit wird‘s, die ist Aula „baulich am Ende“.

Aschheim – Mit dem Neubau der Sporthalle an der Grundschule hat die Gemeinde Aschheim eine finanzielle Punktlandung in schweren Zeiten geschafft. Architekt Markus Heilmaier zeigte sich bei seinem Abschlussbericht vor dem Gemeinderat zufrieden und bekam dann auch den Auftrag für den dritten Bauabschnitt, bei dem unter anderem die bestehende Aula und die alte Turnhalle überplant werden.

„Die Schule hat jetzt eine vorbildliche Sportstätte, die der heutigen Zeit angemessen ist“, sagte Heilmaier. Geplant hatte man mit 8,056 Millionen Euro an Kosten, abgerechnet wurden 8,109 Millionen Euro, was in Anbetracht von Corona und Inflation ziemlich erfreulich sei. Durch Infektionsschutzregeln auf der Baustelle habe sich die Bauzeit gegenüber der Planung leicht verlängert von 20 auf 22 Monate. Nach der Inbetriebnahme bekam der Architekt positive Rückmeldungen der Nutzer: „Ich denke, dass sich Schule und Vereine in der Halle schon sehr wohl fühlen.“

„Baulich ist der Gebäudeteil am Ende“

Mit dem ersten Bauabschnitt, in dem die Klassenzimmer saniert wurden, und dem zweiten Abschnitt, in dem die neue Sporthalle gebaut wurde, wurde die Schule seit 2016 für einen fünfzügigen Betrieb und die nächsten Jahrzehnte fit gemacht sowie die Voraussetzungen für einen Ganztagsbetrieb geschaffen. Gekostet hat das 14,1 Millionen Euro. Der dritte Abschnitt umfasst nun den Eingangsbereich samt Aula und dahinter die bisherige Sporthalle. Architekt Heilmaier machte deutlich, dass diese Flächen nun „ergebnisoffen betrachtet“ werden sollen. So könnte die bisherige Turnhalle beispielsweise den Platz bieten für eine Mensa oder zur neuen Aula werden.

Massiven Sanierungsbedarf hat die in der 70er Jahren gebaute und „energetisch katastrophale“ Aula. „Vier Zentimeter Dämmung haben sich im Laufe der Jahre verflüchtigt“, berichtete Architekt Heilmaier dem Gemeinderat. „Baulich ist der Gebäudeteil am Ende.“

Mit dem Planungsauftrag des Gemeinderates werden das Rathaus und der Architekt nun mit der Regierung das Raumprogramm für eine fünfzügige Grundschule besprechen und dieses dann in einem Entwurf in der bestehenden Schule unterbringen. Heilmaier deutete an, dass der Gemeinderat dann noch Detailentscheidungen treffen müsse. So stellt sich dann die Frage, ob die Mittagsbetreuung weiterhin in drei Klassenzimmern des bereits sanierten Südflügels untergebracht werden soll oder eigene Räume bekommt.

Weitere Nachrichten aus Aschheim und dem Landkreis München finden Sie hier.