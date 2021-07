„Fluch der ersten Zahl“: 128 Millionen fließen in Schulcampus

„Eine sehr seriöse Planung“

Von Nico Bauer schließen

Die Realschule wächst, das Gymnasium wird neugebaut, ebenso eine Schwimmhalle: Insgesamt 128 Millionen Euro fließen in den Aschheimer Schulcampus. Doch die Zahl schaut dramatischer aus, als sie ist.

Aschheim – Mit gefälligen Planungen näherte sich der Schulzweckverband der Kommunen Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim langsam der großen Zahl. Stolze 128 Millionen Euro soll in den Schulcampus investiert werden. Die Kommunen bekommen dafür ein neues Gymnasium, die Erweiterung der überlasteten Realschule und eine Schwimmhalle..

Die Architekten haben den Entscheidern vom Zweckverband nun den aktuelle Plan vorgestellt. Der beginnt hinter der Realschule mit der Erweiterung, geht weiter mit dem Gymnasium samt Dreifachsporthalle und endet mit der Schulschwimmhalle. Über die Umsetzung des Siegerentwurfs gab es keine großen Diskussionen. Spannend wurde es bei den Kosten: Die wurden nämlich auf auf 128 Millionen Euro beziffert.

+ Die Realschule, das dunkle „Schiff“ oben auf dem Lageplan, bekommt drei Erweiterungsbauten: ein Funktionsgebäude für Hausmeister und Zweckverband (rechteckige weiße Fläche oben) sowie zwei Gebäude für den Unterricht (oben mittig). Darunter ist das versetzt angeordnete Gymnasium zu sehen. Am unteren Ende des Areals entsteht die Schulschwimmhalle und die Gymnasiumsturnhalle. © köhler architekten

„Das ist der Fluch der ersten Zahl“, sagte der Aschheimer Bürgermeister Thomas Glashauser (CSU). Im Vergleich zu anderen teuren Schulbaumaßnahmen liege der Aschheimer Campus im Rahmen, weil sich das Geld aufteile auf die Erweiterung der Realschule auf 900 Schüler, den Neubau des mit 1000 Schülern kalkulierten Gymnasiums und das Schwimmbad, das neben den beiden weiterführenden Schulen auch den Grundschulen der drei Mitgliedsgemeinden zur Verfügung stehen soll. Die Gesamtkosten teilen sich wie folgt auf: Der Neubau des Gymnasium kostet 71,5 Millionen Euro, die Realschul-Erweiterung 36,4 Millionen Euro) und die Schwimmhalle 14,7 Millionen Euro.

Aus den vorlegten und einstimmig genehmigten Zahlen ergeben sich für die drei Kommunen Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim jeweils Beteiligungen am Gymnasium in Höhe von 12,15 Millionen Euro. Der Kostenblock des Landkreises München liegt bei 35 Millionen Euro. Maximilian Böltl, Bürgermeister von Kirchheim und Vorsitzender des Zweckverbands, betonte, dass diese Summen so aber nicht bezahlt werden müssen. Aktuell habe man noch keinen Cent Zuschuss vom Freistaat oder der Bundesrepublik eingerechnet. Förderungen werde es laut Böltl definitiv geben, nur sind die Beträge nicht absehbar und die drei Bürgermeister im Zweckverband kalkulieren erst einmal mit dem schlimmstmöglichen Fall. „Es ist einfacher für uns, wenn wir uns am Ende gegenseitig auf die Schultern klopfen, wenn wir unsere Kosten herunterbekommen haben“, sagte Glashauser. Als stellvertretende Landrätin kann Annette Ganssmüller-Maluche (SPD) die Schulbau-Kosten einordnen – und sie sieht den Campus zu Aschheim positiv: „Für alles, was hier gebaut wird, ist das eine sehr seriöse Planung.“

Vereine profitieren

Von dem Schulcampus werden auch die Aschheimer Vereine profitieren. Außerhalb der Schulzeiten können sie die Dreifachturnhalle des Gymnasiums nutzen. Bei der Schwimmhalle gibt es auch Interesse von Außen für Kurse und Veranstaltungen. Maximilian Böltl machte deutlich, dass die Schulen inklusive der Grundschulen in den drei Gemeinden klar das Vorrecht haben und deshalb die Einrichtung auch auf staatliche Gelder hoffen darf. Für freie Zeiten hatte Glashauser einen Kompromissvorschlag und brachte die Volkshochschule ins Gespräch. Die Bildungseinrichtung ist für alle drei Gemeinden zuständig und könnte Schwimmangebote kreieren für Menschen aus allen Bereichen des Zweckverbands.

Mit der Zustimmung der Zweckverbands zu dem Kostenplan (118,7 Millionen plus 10,4 Millionen für Unvorhergesehenes) kann die Planung nun weitergehen. In den Mitgliedskommunen müssen die Gemeinderäte 4,9 Millionen Euro Beteiligung am Schulschwimmbad noch beschließen.

Weitere Nachrichten aus Aschheim und dem Landkreis München finden Sie hier.