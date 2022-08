Höllenlärm - Polizei zieht sechs Schlitten von Autoposern aus dem Verkehr

Von: Günter Hiel

Die Polizei kontrolliert Autoposer (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Nach einer Kontrollaktion in der Autoposer-Szene in Aschheim hat die Polizei am Samstag sechs aufgemotzte Schlitten aus dem Verkehr gezogen. Die waren schon am ohrenbetäubenden Motorengeräusch zu erkennen.

Aschheim - Am Samstag gegen 14 haben zivile und uniformierte Streifen der Münchner Verkehrspolizei eine Kontrollstelle in Aschheim an der Münchner Straße eingerichtet. Die Beamten winkten Fahrzeuge der sogenannten Autoposer-Szene raus und kontrollierten die Fahrzeuge hinsichtlich der Zulässigkeit zahlreicher Umbauten, meldet die Polizei. Der Parkplatz am Autokino Aschheim ist ein beliebter Treff der Szene.

Polizei bemängelt „enorm lautstarke, nicht genehmigungsfähige Abgasanlagen“

„Bei der Kontrollen wurden enorm lautstarke, nicht genehmigungsfähige Abgasanlagen in Verbindung mit weiteren unzulässigen technischen Veränderungen festgestellt“, heißt es im Polizeibericht. Etwas drastischer formuliert: Die Wagen machten einen Höllenlärm.

Sechs Autos aus dem Verkehr gezogen

Die Polizei hinderte die Fahrer von sechs Wagen an der Weiterfahrt. Die Autos wurden zur gerichtsverwertbaren Dokumentation hinsichtlich der Umbauten sichergestellt. Ein amtlich anerkannter Sachverständiger begutachtet nun die Fahrzeuge in der Verwahrstelle des Polizeipräsidiums München.

Die Fahrzeughalter müssen mit einem Bußgeldverfahren sowie den Gutachter- und Abschleppkosten rechnen. Ein Rückbau und die erneute Zulassung der Fahrzeuge bleiben ihnen ebenfalls nicht erspart, meldet die Polizei. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.