In die Falle getappt: Hausmeister auf frischer Tat als Serieneinbrecher überführt

Von: Florian Prommer

Teilen

20.000 Euro erbeutete der Hausmeister aus den Tresoren. © Silas Stein/dpa

Auf frischer Tat hat die Polizei einen Serieneinbrecher in Aschheim geschnappt. Es war der Hausmeister des Bürogebäudes, aus dem 20.000 Eur0 verschwanden.

Aschheim - Zwei Mal hatte er fette Beute gemacht, beim dritten Einbruch in ein Bürogebäude in Aschheim hat die Polizei den Täter festgenommen: Es war der 54-jährige Hausmeister. Er wurde auf frischer Tat erwischt.

Die ersten Einbrüche ereigneten sich im Frühjahr 2022. Beim ersten vom 17. auf den 18. März brach der Täter den Tresor in einem der Büros auf, beim zweiten öffnete er einen Tresor mit einem Schlüssel, von dem er offenbar wusste, wo er zu finden war. Der damals unbekannte Einbrecher stahl laut Polizei insgesamt 20.000 Euro.

Überwachung hat Erfolg

Nach den Einbrüchen überwachte die Polizei das Bürogebäude „mit technischen Mitteln“ - und am 1. Juli schnappte die Falle zu. Beamte der Polizeiinspektion Haar erwischten den Hausmeister, wie er sich gerade „in einem Büro an einem Tresor zu schaffen machte, in dem er nix zu suchen hatte“, berichtet ein Sprecher des Polizeipräsidiums München. Mit dem Generalschlüssel hatte er sich Zugang zu den Büros verschafft. Die Polizei nahm den 54-jährigen aus dem Landkreis München vorläufig fest, entließ ihn aber wieder.

Nun sind die DNA-Spuren, die bei den ersten beiden Einbrüchen sichergestellt wurden, ausgewertet. Wie die Polizei mitteilt, steht zweifelsfrei fest, dass der Hausmeister auch im Frühjahr der Einbrecher war. Er wurde wegen drei Fällen von Einbrüchen angezeigt.

Weitere Nachrichten aus Aschheim und dem Landkreis München finden Sie hier.