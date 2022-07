Jagd auf Auto-Tuner: Polizei lässt Fahrzeuge abschleppen

Jagd auf Auto-Tuner hat die Münchner Verkehrspolizei am Sonntag in Aschheim gemacht. Mehrere Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Aschheim - In der Nacht zum Sonntag haben zivile und uniformierte Polizeistreifen der Münchner Verkehrspolizei eine Kontrollaktion in Aschheim auf der Münchner Straße durchgeführt. Schwerpunkt waren unzulässige Umbauten an Kraftfahrzeugen, sogenannte getunte Autos oder Motorräder. Hierbei wurden laut Pressebericht insbesondere technische Veränderungen, die das Geräuschverhalten des Fahrzeugs veränderten, in Augenschein genommen.

Fahrer müssen Kosten tragen

An fünf Fahrzeugen wurden nicht zulässige technische Veränderungen festgestellt. Sie wurden von der Polizei sichergestellt und abgeschleppt und in der Verwahrstelle des Polizeipräsidiums München von Sachverständigen begutachtet.

Die Fahrer, zwischen 26 und 53 Jahre alt, mit Wohnsitzen in München, Landkreis, München, Nürnberg, Freising, und Landkreis Ebersberg, müssen neben dem Bußgeldverfahren und den Abschleppkosten auch die Kosten für die Begutachtung der Fahrzeuge übernehmen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

