Jugendclique fällt Frau an und bedroht Polizisten - Beamter muss Waffe ziehen

Eine 38-Jährige ist in Aschheim von einer Gruppe Jugendlicher geschlagen und getreten worden. Ein Polizeibeamter (48), der privat in der Nähe war, verhinderte Schlimmeres. Er musste die Waffe ziehen.

Aschheim – Der Einsatz war bereits am Mittwoch, 29. August, bestätigte das Polizeipräsidium am Dienstag, 3. September. Gegen 23.40 Uhr meldeten Anwohner über den Polizeinotruf über eine Ruhestörung durch mehrere feiernde Jugendliche im Bereich zwischen der Erdinger Straße/ Marsstraße in Aschheim. Auch „Sieg Heil“ Rufe hatten die Anwohner laut Polizei gehört. Ein 48-Jähriger Polizeibeamter, privat vor Ort, hatte diese Rufe ebenfalls gehört. Bei einem Buswartehäuschen stellte der 48-Jährige kurze Zeit später eine Gruppe von etwa zwölf Leuten fest, die eine Frau schlugen und traten.

Aschheim: Gruppe schlägt Frau - Polizeibeamter zieht seine private Waffe

Er gab sich sofort als Polizeibeamter zu erkennen, forderte die Gruppe auf, von der Frau abzulassen und nahm einen der Jugendlichen vorläufig fest. Der Jugendliche wehrte sich. Außerdem bedrängten weitere Personen aus der Gruppe den 48-Jährigen und bedrohten ihn. Der Polizist zog daraufhin seine private Schusswaffe, um sich und die Frau vor weiteren Angriffen zu schützen. Die Gruppe zog sich daraufhin wenige Meter zurück. Bevor die Situation weiter eskalieren konnte, traf eine Polizeistreife in der Erdinger Straße ein und unterstützte den 48-Jährigen bei der Festnahme. Der Rest der Clique floh vom Tatort.

Aschheim: 16-Jähriger vorübergehend festgenommen - Frau verletzt

Bei dem Jugendlichen handelt es sich um einen 16-Jährigen aus dem Landkreis München. Er wurde nach der Sachbearbeitung den Erziehungsberechtigten übergeben. Die angegriffene Frau, eine 38-Jährige aus dem Landkreis München, wurde im Gesicht und am Arm verletzt. Die Hintergründe des Angriffs auf die Frau sind derzeit unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Vorfall an Bushaltestelle in Aschheim: Staatsschutz schaltet sich wegen Nazi-Parolen ein

Auch inwieweit die zuvor gehörten „Sieg Heil“ Rufe im Zusammenhang mit dem Angriff auf die 38-Jährige stehen, bedarf der weiteren Ermittlungen. Der Angriff auf die 38-Jährige wird als gefährliche Körperverletzung bewertet und durch das Kommissariat 23 bearbeitet. Hinsichtlich der „Sieg Heil“ Rufe hat sich das Kommissariat 44, Staatsschutz, in die Ermittlungen eingeschaltet.

Angriff an Bushaltestelle: wahrscheinlich Jugendliche aus dem Raum Aschheim

Derzeit wird geprüft, ob die Jugendgruppe auch für Sachbeschädigungen im Bereich des Tatorts verantwortlich ist. Erste Ermittlungen weisen zudem darauf hin, dass es sich um Jugendliche aus der Umgebung von Aschheim handelt.

Aschheim: Polizei sucht Zeugen - fast eine Woche nach der Tat

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Erdinger Straße/Mars-/Saturnstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Hinweise ans Polizeipräsidium München, Kommissariat 23 bzw. 44, Tel. 089/2910-0, oder jede anderen Polizeidienststelle.

