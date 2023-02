Jahrelang angespart: Jetzt kann sich Aschheim an den Rücklagen bedienen

Von: Nico Bauer

Teilen

Aschheim hat teure Projekte zu finanzieren (Symbolbild) © CHROMORANGE / stock&people / IMAGO

Kostspielige Jahre stehen der Gemeinde Aschheim ins Haus. Nur gut, dass sie zuletzt einiges angespart hat. Jetzt kann sich die Kommune an ihren Rücklagen bedienen.

Aschheim – Ungewöhnlich spät stellt die Gemeinde Aschheim heuer den Haushalt für 2023 auf, aber die zeitliche Verschiebung machte erleichtert die Arbeit. Mittlerweile liegt die Jahresrechnung 2022 vor und die macht dank positiver Zahlen vieles leichter. Dennoch hat die schuldenfreie Gemeinde enorme Projekte vor der Brust und muss nach der aktuellen Finanzplanung ab 2024 Kredite aufnehmen.

Noch bei der Verabschiedung des Nachtragshaushalts für 2022 hatte der Gemeinderat wegen eines geplanten Gebäudekaufes die Rücklagenentnahme auf gut neun Millionen Euro erhöht. Tatsächlich aber sprudelten die Steuereinnahmen aufs Konto der Kommune, und die Gemeinde musste nicht an die Ersparnisse ran. Man konnte sogar noch eine knappe Million draufsatteln.

Bewusst Rücklagen aufgebaut

Zu Jahresbeginn hatte man 22,3 Millionen Euro Rücklagen, von denen nun in drei Jahren knapp 18 Millionen entnommen werden sollen. Im Haushalt 2023 geht die bei den Einnahmen immer vorsichtig kalkulierende Gemeinde ein gutes Stück nach oben. Bei der Gewerbesteuer hat man nach 26,6 Millionen im Rechnungsergebnis 2021 und 27,0 Millionen Euro beim Ansatz 2022 nun den Ansatz von 30,0 Millionen Euro geplant. Dazu kommen 8,5 Millionen Euro aus der Einkommensteuerbeteiligung.

Kämmerer Marko Zschoch machte in seinem Vorbericht zum Haushalt 2023 deutlich, dass man die Rücklagen bewusst für die nun anstehenden Jahre aufgebaut hat. Mit der Erweiterung der Realschule, dem Neubau der Gymnasien Kirchheim und Aschheim sowie dem Rathausneubau haben die Aschheimer millionenschwere Megaprojekte vor der Brust. Für den Haushalt 2024 sind nach dem jetzigen Stand 15 Millionen Euro Kreditaufnahme vorgesehen. Der Kämmerer macht aber auch deutlich, dass man teilweise wirtschaftlich attraktive Darlehen bekommen kann für Förderprogramme bei der energetischen Ertüchtigung gemeindlicher Gebäuden oder der Modernisierung der Straßenbeleuchtung. Für die Planung des Rathaus-Neubaus sind im Haushalt 3,0 Millionen Euro vorgesehen mit dann noch einmal 16,5 Millionen Euro in den Folgejahren 2024 und 2025. Ein weiterer großer Brocken ist Straßenbau mit Brücken bei 2,7 Millionen Euro.

Zahlen auf einen Blick Volumen Gesamthaushalt: 63,9 Millionen Euro.

Verwaltungshaushalt: 52,8 Mio.

Vermögenshaushalt: 11,1 Mio. Zuführung Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt: 2,9 Mio. Größte Ausgaben: Rathaus: 3,0 Mio; Straßen und Brücken: 2,7 Mio.

Größte Einnahmen: Gewerbesteuer: 30,0 Mio; Einkommenssteuer: 8,5 Mio.

Darlehen an Zweckverband weiterführender Schulen (Gymnasium Kirchheim, Realschule Aschheim, Gymnasium Aschheim): 27,9 Mio.

Rücklagenentnahme: 7,0 Mio Kreditaufnahme: 0 Euro. nb



Insgesamt umfasst das gemeindliche Investitionsprogramm 9,7 Millionen Euro. Für 2023 sind des Weiteren die Planungen für anstehende Projekte wie Betreutes Wohnen, Sportheim Aschheim, Sportanlage Dornach, Wohnungsbau, Verkehrskonzepte oder Fortführung des Gesamtkonzepts der Keltengrundschule festgeschrieben. Die Gemeinde legt, so betonte der Kämmerer, in den nächsten Jahren den Schwerpunkt ganz klar auf nachhaltige Energieeinsparung wie auch die regenerative Energieerzeugung legt. Auch ausgebaute Töpfe bei Energiesparförderprogrammen für Bürger werden so beibehalten.

Der Haushaltsplan befürwortete der Haupt- und Finanzausschuss einstimmig. Damit empfiehlt man dem Gemeinderat die Zustimmung. NICO BAUER