Mann überschlägt sich mit Benz - und flüchtet zum Heimstettener See

Ein Münchner hat sich am Dienstagabend auf der Staatsstraße 2082 bei Aschheim mit seinem Benz überschlagen - ist dann aus dem Auto und über den Lärmschutzwall gekrabbelt und zum Heimstettener Se geflüchtet.

Aschheim - Am Dienstag kurz vor 18.30 Uhr fuhr der 53-jährige Münchner mit seinem Mercedes Benz die Staatsstraße 2082 aus München-Riem kommend in Richtung Kirchheim. Bei Aschheim, unmittelbar nach der Überführung der Bundesstraße 471, kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Grünstreifen auf dem Dach liegen, meldet die Polizei.

Zeugen sehen Unfallfahrer zum See rennen

Zeugen beobachteten, wie der Fahrer aus der Auto krabbelte und anschließend über den Lärmschutzwall Richtung Heimstettner See flüchtete, meldet die Polizei. Nachdem Unfallzeugen eine gute Beschreibung abgegeben hatten, konnte der Mann am Heimstettner See aufgegriffen werden.

Über zwei Promille Alkohol im Blut

Der 53-jährige Münchner roch stark nach Alkohol, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Mann musste zur Blutentnahme gebracht werden, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Sein Auto, an dem Totalschaden in geschätzter Höhe von 40.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden.

Im Einsatz waren die First Responder der Wasserwacht Feldkirchen. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Feldkirche und Aschheim sicherten die Unfallstelle ab. Bis zur Bergung des Pkw musste die Staatsstraße für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.