Bewaffnete Person gesichtet - Großer Polizeieinsatz in Aschheim

In Aschheim bei München ist offenbar eine bewaffnete Person in einem Industriegebiet unterwegs. Die Polizei ist vor Ort.

Aschheim - In Aschheim (Landkreis München) läuft zur Stunde ein größerer Polizeieinsatz: In einem Industriegebiet sei eine bewaffnete Person unterwegs, teilten die Polizei München am Montagnachmittag mit.

Das Gelände rund um die Industriestraße sei bereits weiträumig abgesperrt, die Polizei sei mit einer ausreichenden Zahl an Einsatzkräften vor Ort, hieß es.

+ In der Industriestraße sucht die Polizei nach einer bewaffneten Person. © Screenshot: Google Maps

Weitere Details gaben die Sicherheitskräfte zunächst nicht weiter. Wir berichten an dieser Stelle, sobald genauere Informationen vorliegen.

mm/tz