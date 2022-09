Mit Millionen aus den Rücklagen: Gemeinde kauft Boardinghaus

Von Nico Bauer schließen

Die Gemeinde Aschheim kauft ein Boardinghaus. Die Immobilie in der Ortsmitte ist unter anderem als Sicherheit für künftige AFK-Darlehen geplant.

Aschheim – Die Gemeinde Aschheim muss finanziell nachjustieren. Rund 11 Millionen Euro liegt der Nachtragshaushalt über den ursprünglichen Planungen. Grund dafür ist unter anderem der Kauf eines Boardinghauses, das auch als Sicherheit für das Geothermie-Unternehmen AFK dienen soll.

In der Ortsmitte kann die Gemeinde ein Boardinghaus mit Wohnungen kaufen, über die genauen Details werden die Gemeinderäte in den kommenden Wochen sprechen. Bürgermeister Thomas Glashauser (CSU) sieht in der Immobilie eine gute Investition, die der Gemeinde viele Möglichkeiten gebe. Unter anderem hätte man weitere Wohnungen, mit denen man auch gemeindliches Personal gewinnen könne. Auch die in Aschheim dezentral geregelte Unterbringung von Flüchtlingen brauche immer wieder neue Standorte.

„Bei Geldanlagen sind andere Gemeinden schon auf die Nase gefallen“

„Bei Geldanlagen sind andere Gemeinden schon auf die Nase gefallen“, sagt Glashauser. Er sieht die Aschheimer Gelder in heimischen Grundstücken gut angelegt. Das Boardinghaus kann auch in die Geothermie-Gemeinschaft AFK mit den Nachbarkommunen Feldkirchen und Kirchheim eingebracht werden. So sieht Glashauser in dem millionenschweren Objekt eine stabile Sicherheit, wenn die AFK Bankdarlehen für Investitionen aufnimmt.

2021 hatte die Gemeinde Aschheim eine Rücklagenentnahme von knapp 7,5 Millionen Euro geplant und dieses Jahr noch einmal fünf Millionen. Das hätte zur Folge gehabt, dass die Ersparnisse binnen zwei Jahren von 21,3 auf 8,9 Millionen sinken. Im Vorjahr konnte die Gemeinde wegen der guten Finanzlage auf die Rücklagenentnahme verzichten, sodass nun die Entnahme von 9 Millionen nicht so schwer ins Gewicht fällt. Auf dem Sparbuch liegen dann immer noch 10,5 Millionen Euro.

Haushalt steigt um 11 Millionen Euro

Bei der Aktualisierung der Zahlen im Nachtragshaushalt konnten auch die Steuereinnahmen nach oben korrigiert werden auf 27 Millionen Euro Gewerbesteuer (plus 500 000 gegenüber dem Ansatz), 8,5 Millionen Einkommensteueranteil (plus 600 000) und 3,3 Millionen Umsatzsteueranteil (plus 1 Million). Die höheren Steuereinnahmen sind die Basis dafür, dass die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt von 62 550 Euro auf 2,54 Millionen ansteigt. Der Haushalt hat nun ein Volumen von 51,0 Millionen im Verwaltungshaushalt (bisher 47,2) und 13,2 Millionen im Vermögenshaushalt (bisher 6,3).

Der Aschheimer Finanzausschuss stimmte dem Zahlenwerk in der vorgelegten Fassung einstimmig zu. So wird der Nachtragshaushalt nun dem Gemeinderat empfohlen, dessen Zustimmung in der kommenden Sitzung dürfte nur noch Formsache sein.

