Geisterfahrt im Kreisverkehr: BMW kracht frontal in Mercedes - zwei Schwerstverletzte

An der B471 in Aschheim bei München ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Eine BMW-Fahrerin fuhr falsch in einen Kreisverkehr ein. Dort stieß sie frontal in einen Mercedes.

In Aschheim bei München ist es zu einem schweren Unfall gekommen.

Eine Geisterfahrerin war verkehrt in einen Kreisverkehr eingefahren.

Daraufhin kam es zu einer folgenschweren Kollision.

Aschheim - Aus welchem Grund die 35-jährige BMW-Fahrerin aus Aschheim am Mittwoch gegen 22.10 Uhr falsch in den Kreisverkehr an der Kreuzung Feldkirchner Straße/Eichendorffstraße eingefahren ist, konnte die Polizei noch nicht in Erfahrung bringen.

Unfall bei Aschheim: BMW-Fahrerin fährt falsch in Kreisel ein

Fest steht, dass die Frau auf der Feldkirchner Straße (B 471) in nördlicher Richtung unterwegs war, irgendwie auf die Gegenfahrbahn geriet und auf dieser Spur in den Kreisverkehr einfuhr. Dort stieß sie mit dem Mercedes einer 68-jährigen Haarerin zusammen, die gerade aus dem Kreisel ausfahren wollte. Der Aufprall war dabei so heftig, dass beide Fahrzeuge auf die Mittelinsel des Kreisverkehrs geschleudert wurden.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die Unfallverursacherin laut Polizei so schwere Verletzungen, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus gebracht werden musste. Zuvor hatte die Feuerwehr sie mit hydraulischem Gerät aus dem Wrack befreien müssen.

BMW-Fahrerin in Aschheim schwerst verletzt: Geisterfahrerin fuhr möglicherweise zu schnell

Auch die 68-Jährige wurde schwer verletzt per Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Die Polizei will zum derzeitigen Zeitpunkt nicht ausschließen, dass die BMW-Fahrerin mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr eingefahren ist. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

