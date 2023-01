Offen für ein drittes Standbein: Hier könnten Windräder in Aschheim stehen

Von: Nico Bauer

Teilen

Aufgeschlossen für ein Windrad in Aschheim waren die Teilnehmer des Infoabends. © Nico Bauer

Die CSU hat über mögliche Standorte und das Potenzial von Windkraftanlagen in Aschheim informiert. Die Teilnehmer zeigten sich aufgeschlossen beim Gedanken an ein Windrad.

Aschheim – Die Kommunen im Landkreis München müssen sich damit beschäftigen, wo auf ihrem Gebiet Windräder stehen könnten. Bei einer Informationsveranstaltung der Aschheimer CSU war von pauschaler Ablehnung wenig zu spüren. Vielmehr gab es in einer lebhaften Diskussion zweier Lager: Die einen wollen unbedingt Windräder, die anderen wollen, dass sich die Investition auch rechnet.

Der stellvertretende CSU-Fraktionssprecher Florian Meier stellte den Gästen die Idee und die Chancen von Windenergie in Aschheim vor. Er zeigte auf, dass die Gemeinde mit Windkraft und Photovoltaik grundsätzlich die Strommenge erzeugen könnte, die Gewerbe und Privathaushalte verbrauchen. Der Strom sei nur zeitlich nicht immer dann verfügbar, wenn er gebraucht werde. Meier sagte auch, dass die erste Prognose für Aschheim zwar knapp oberhalb der Rentabilitätsgrenze lägen, allerdings könnten die Anlagen bei Weitem nicht die hohen Gewinne erwirtschaften wie Pendants in Norddeutschland.

Investition soll sich lohnen

Die gelben Flächen markieren jene Areale, an denen Potenzial für Windkraf besteht. Die große Fläche im Norden nahe des Speichersees grenzt an Kirchheim. Die zweite Fläche liegt zwischen Aschheim und Dornach. Ein Windrad in Sichtweite des Autokinos würde das Wachstum der Ortsteile nicht tangieren. © Nico Bauer

Nur wo könnten solche Windräder in Aschheim überhaupt stehen? Meier zeigte im Nordwesten des Gemeindegebietes die Option für drei Windräder auf, die auch genug Abstand zum Vogelschutzgebiet des Speichersees hätten. Die angrenzende Gemeinde Kirchheim könnte auch zwei Anlagen bauen, die man gemeinsam erschließen kann oder auch mit Feldkirchen bauen könnte. Der kleinere Nachbar hat, so Meier, auf seiner Fläche keine Chance auf Windräder. Zwei weitere Potenzialflächen gibt es zwischen Heim und Dornach. Ein Bereich südlich des Autokinos könnte interessant sein, während Meier den anderen an der Grenze zu Feldkirchen schon nahezu ausschließt. Mit so einer Maßnahme würde man das Wachstumspotenzial von Aschheim, Feldkirchen und Dornach einengen.

In der Diskussion gab es viele Fragen, ob die Aschheimer auch Vorteile bekämen. Florian Meier machte deutlich, dass Gemeinde und Bürger zusammen die Anlagen bauen sollten und Gewinne so vor Ort blieben. Darüber hinaus gebe es Möglichkeiten, für die große Stromerzeugung vor Ort den Strompreis in der Gemeinde zu reduzieren. Bei einer Investition von etwa 30 Millionen Euro und einer deutlichen Veränderung der Landschaftssicht mit 167 Meter hohen Windrädern müsse die Gemeinde auch profitieren.

„Ein Windrad zwischen Aschheim und Dornach ist nicht ernsthaft zu verfolgen“

Die Grünen-Gemeinderätin Jaqueline Reddig sagte, dass man bei den Windenergieanlagen mehr auf die Klimawende schauen solle und weniger auf Rendite. Auch das Geothermie-Projekt habe lange gebraucht, um wirtschaftlich zu werden. „Ein drittes Standbein der regenerativen Energie nach Geothermie und Photovoltaik stünde Aschheim gut zu Gesicht und macht die Gemeinde wertvoller“, sagte ein Bürger.

Ein eifriger Diskussionsteilnehmer war Altbürgermeister Helmut Englmann, der sich nicht so positiv zu den möglichen Anlagen äußerte. „Ein Windrad zwischen Aschheim und Dornach ist nicht ernsthaft zu verfolgen“, sagte der langjährige Bürgermeister. Mit Blick auf die drei Windräder in der Landschaft Richtung Speichersee prophezeite er, „dass sich die Vogelschützer wehren werden“. Auch ein anderer Bürger verwies darauf, dass der letzte unberührte Bereich in der Gemeinde dann nicht mehr so sein werde, wie er es heute ist.

Weitere Nachrichten aus Aschheim und dem Landkreis München finden Sie hier.