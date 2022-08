Premiere mit Hindernissen: Erster „BuddyRun“ in Aschheim

Von: Volker Camehn

Höchstleistung statt Hollywood: Der Hindernislauf fand auf dem Gelände des Aschheimer Autokinos statt. © Volker Camehn

Auf dem Areal des Aschheimer Autokinos hat der erste „BuddyRun“ stattgefunden, ein Rennen mit Hindernissen. Wir waren dabei.

Aschheim – Die Idee zu dieser Veranstaltung sei ihm beim Joggen gekommen, erzählt Mitch. Mitch heißt eigentlich Michael Kelichhaus und ist im richtigen Leben Polizist. Jetzt, am frühen Sonntagnachmittag, steht er auf dem weitläufigen Gelände des Aschheimer Autokinos, ein gut 6000 Quadratmeter großes Areal, und sieht zu, dass alles funktioniert, bei seinem „BuddyRun“ – eine „Mischung aus Disziplinen wie Spartan Race, Hyrox-Double und XLetix“, wie er erklärt. Verkürzt: „Wir wollen die beiden großen Bereiche OCR und Crossfit zu einem Event verbinden.“ Wem das möglicherweise nichts sagt: OCR steht für Obstacle Course Racing, das sind Läufe mit allerlei ausgefallenen Hindernissen. CrossFit gilt als spezielles Krafttraining, bei dem auch Koordination und Geschwindigkeit wichtig sind. Der Kirchheimer „OCR Munich e.V.“ hat den „BuddyRun“ dann auch tatkräftig unterstützt.

Weniger prosaisch ausgedrückt, geht es an diesem Nachmittag darum, zusammen mit einem Partner/einer Partnerin („Buddy“) auf einem gut vier Kilometer langen Parcours etwa 35 Hindernisse zu überwinden und Aufgaben zu lösen. „Challenges“ heißt das bei diesem „neuen Rennformat“.

„Es geht mir hier um den spielerischen Aspekt beim Sport“

Aufs Teamwork kommt’s an beim „BuddyRun“. © Volker Camehn

Bei diesem müssen die Teilnehmer klettern, robben, ihren Mitkämpfer Huckepack nehmen, Gewichte schleppen oder Bälle auf eine Torwand werfen. Eine Art Trimmpfad für Trainierte. Dabei geht es, und das ist für die meisten Buddys wohl der Reiz, nicht um Bestzeiten oder Stilnoten. Heiter über Hürden. „Es geht darum, Sport und Spaß zu verbinden“, betont Kelichhaus, der mit dem „BuddyRun“ kein Geld verdienen will, wie er sagt. Für Abwicklung und Organisation hat er gleichwohl das Kleinunternehmen KeMiFit gegründet. Kelichhaus und sein Team, bei dem auch seine Lebensgefährtin Jessica Kirschner mitwirkt, haben seit März an der Umsetzung dieses Projekts gearbeitet.

Mitmachen kann hier jeder, der sich dazu in der Lage sieht und sich für fit genug hält. Alter egal. So ist zum Beispiel auch der Münchner Oliver Braun dabei. Mit seinen 55 Jahren „bin ich hier wohl der Älteste“, sagt er und lacht. „Aber es geht mir hier um den spielerischen Aspekt beim Sport.“ Am Ende wird er, wie alle Teilnehmer, unabhängig von Tempo und Kletterkunst eine Medaille in Empfang nehmen.

Ferien „wohl nicht der optimalste Zeitpunkt“

Teilnehmer sind allerdings weniger zahlreich gekommen als von Michael Kelichhaus erhofft. 300 Leute hätten mitmachen können, 66 stehen schließlich auf den Starterlisten. Sie werden in drei Gruppen starten. Dafür ist viel Humor angesagt: Die sportlichen Doppelteams nennen sich etwa „Dick & Durstig“, „The Fast and the Curious“ oder selbstironisch „Untere Leistungsgrenze“.

Erst rauf, dann wieder runter mussten die Teilnehmer bei diesem Hindernis. © Volker Camehn

Dennoch: „Möglicherweise war die Ferienzeit nicht der optimalste Zeitpunkt für unser Event“, vermutet Kelichhaus. Auch sonst lief nicht alles rund bei der Premiere, manches war vielleicht dann doch zu sportlich geplant: Der Aufbau dauerte länger als vorgesehen, sodass die Veranstaltung mit einer knappen Stunde Verspätung anfangen musste. Einige Helfer hatten kurzfristig abgesagt, sodass nicht an allen Hindernissen jemand stand, der den Hobby-Athleten die Richtung wies, was mitunter zu Verwirrungen bei den Aktiven führte. Einerseits.

Andererseits legen es Kelichhaus und sein Team viel Wert darauf, es den Teilnehmern so angenehm wie möglich zu machen. So gibt es extra zwei Verpflegungsstationen, an denen sich die Sportler unterwegs mit Obst und Wasser stärken können. Ein Service, der gern und dankbar angenommen wird. Für Michael Kelichhaus und Helfer wird’s indes nach der Veranstaltung so richtig sportlich: Bis 18 Uhr müssen sie alle Hindernisse abgebaut haben. Dann öffnet das Autokino wieder.

