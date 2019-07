Provisorium an Realschule: Landkreis zahlt Schulcontainer für fast sechs Millionen Euro

Die Realschule Aschheim bekommt eine Übergangserweiterung, um zeitnah die Raumnot in den Griff zu bekommen.

Aschheim – Im Zweckverband der weiterführenden Schulen wurde der Kauf der Container für 5,77 Millionen Euro beschlossen, weshalb nun kein Zeitdruck bei der Planung der dauerhaften Erweiterung besteht.

In den nächsten Jahren stehen erhebliche Baumaßnahmen rund um die Realschule, die Sporthalle und den benachbarten Feststadl an, weil die Realschule erweitert werden muss und dann noch der Neubau des Gymnasiums folgt. Die Aschheimer Realschule ist schon seit Jahren übervoll und hat gelernt, immer wieder zu zaubern. Ausgelegt ist das Haus auf 18 Klassen und im nächsten Schuljahr steigt die Zahl um eine Gruppe weiter an auf dann 25 Klassen. Die Erweiterung braucht es also sofort.

Container heißen „Schulpavillonanlage“

Deshalb wurde eine Schulpavillonanlage ausgeschrieben, die in Holz oder Stahl ausgeführt werden kann. Das Raumprogramm umfasst acht Regelklassenzimmer (erweiterbar um weitere vier Klassenzimmer), zwei Musikräume, drei Informatikräume, ein Fotolabor, ein Lehrerzimmer sowie Nebenräume und sanitäre Anlagen. Dafür hat der Zweckverband der Gemeinden Aschheim. Feldkirchen und Kirchheim nun den Auftrag für eine provisorische Erweiterung vergeben, die für 5,77 Millionen Euro gekauft wird. Die Alternative wäre die Miete über 72 Monate mit 4,63 Millionen Euro gewesen.

Mit dieser Maßnahme, die zu 100 Prozent vom Landkreis München übernommen wird, hat die Realschule dauerhaft die Räume, bis ein fester Erweiterungsbau realisiert ist. Der Landkreis hat die Möglichkeit, die Containererweiterung nach 72 Monaten für 185 000 Euro zurückzugeben oder sie anderswo weiterzuverwenden.