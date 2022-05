Vier Tage ausgebucht: Aschheimer Schäffler tanzen außer der Reihe

Von: Nico Bauer

Teilen

Sind bereit: Die Schäffler aus dem Jahr 2019 beherrschen ihre Tanzschritte noch. Da reicht eine größere Probe, um die bevorstehenden Auftritte zu meistern. © Nico Bauer

Aschheim – Die Geschichte der Schäffler ist auch die Geschichte von Krisen der Menschheit. Einst tanzten die Fassmacher, um den Menschen in diesen schweren Zeiten Hoffnung zu machen. Und genau das werden die Aschheimer Schäffler mit rund 15 Auftritten an vier Tagen tun.

Zuletzt hat die Schäfflerzunft Aschheim 2019 getanzt. Und nach dem historisch vorgegebenen Sieben-Jahre-Turnus geht es 2026 mit der nächsten Generation weiter. Daran hat sich nichts geändert, auch wenn in diesem Jahr die Schäffler für ein kurzes Intermezzo aus aktuellem Anlass noch einmal Tanzschritte und Figuren auffrischen. „Wir sind alle gut trainiert“, sagt Schäfflervorstand Günter Sassmann, „da reicht diesmal eine größere Probe. Wir sind wieder bereit.“

14 Tänzer bereiten sich vor

Das Zusammenspiel zwischen den tanzenden Schäfflern und der begleitenden Blasmusik auf dem Vorplatz des Kulturellen Gebäudes war auch wegen der Jahreszeit ungewöhnlich. „Wir haben wahrscheinlich noch nie in kurzen Hosen geübt“, witzelt Sassmann. Normalerweise beginnen Schäfflerwochen ja am 6. Januar und geprobt wird im tiefsten Winter.

Kürzlich tanzten bereits die Münchner Schäffler mit vier Tagen Aktionszeitraum. Sassmann macht deutlich, dass man den großen Nachbarn nicht kopiert, sondern die kleine Tanzsaison nur verschoben habe: „Eigentlich hatten wir unseren Schäfflertanz schon für den Herbst 2020 vor Beginn der Delta-Variante geplant, aber das ließ die Pandemie nicht zu.“ Deshalb habe man den Einsatz verschoben. „Für uns ist das ein ganz besonderer Moment“, sagte Sassmann bei der ersten Tanzprobe, „weil wir ein Zeichen setzen wollen nach zwei Jahren Pandemie und auch für Frieden in Europa.“

Erstmals tanten die Schäffler im Mittelalter nach der überstandenen Pest, als sich keiner mehr auf die Straßen Münchens traute. Damals lockten die Fassmacher mit ihren Tänzen die Leute aus ihren Häusern, um den Menschen Mut zu machen und das öffentliche Leben wieder in Gang zu bringen.

14 Tänzer aus dem Schäffler-Jahr 2019 sind wieder dabei, zudem helfen Tänzer aus der vorherige Schäffler-Generation von 2012 mit aus. Für die jungen Männer ist das Zusatz-Intermezzo auch besonders, weil man eigentlich nur einmal im Leben bei den Schäfflern dabei sein darf.

Vier Tage ausgebucht

Am Donnerstag, 26. Mai (Vatertag), beginnen die Aschheimer Schäffler mit ihren Aufführungen. An diesem Tag sowie am Sonntag, 29. Mai, sind sie in Aschheim und Dornach unterwegs. Die Tour durch den Landkreis folgt am Freitag und Samstag, 3./4. Juni.

Günter Sassmann betont, dass man für die vier Tage bereits voll ausgebucht sei, und es keine Verlängerungen geben werde. Heuer will die Schäfflerzunft nur ein Zeichen setzen und keine Saison außerhalb des Turnus bestreiten. Das nächste Schäffler-Jahr folgt 2026. Bis dahin werden die Schäffler sich junge Männer in Aschheim suchen, denen sie den Ritterschlag zum Schäfflergesellen anbieten, um die uralte Tradition weiterzugeben.