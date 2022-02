Für 123 Millionen Euro: So schön wird Aschheims neuer Schulcampus

Von: Nico Bauer

Viel Glas sorgt für helle Räume und einen offenen Gebäudecharakter. © Köhler Architekten

Es ist eines der größten Projekte in der Gemeinde Aschheim: Der neue Schulcampus, der südlich der Sankt-Emmeram-Realschule entstehen soll. Die Planer haben jetzt Einblicke den neuen Campus gezeigt.

Aschheim - Baubeginn für das 123-Millionen-Euro-Projekt soll in diesem Oktober sein. Im Aschheimer Zweckverband der weiterführenden Schulen haben die Architekten nun Visualisierungen präsentiert, wie der Schulcampus einmal aussehen soll.

Hell und offen

Die „Köhler Architekten“ stellten teils per Video-Schalte aus der Quarantäne die modifizierte Planung vor. In der Verlängerung der bestehenden Realschule wird die Erweiterung dieses Hauses realisiert. Ein neues Gymnasium, eine Sporthalle, eine Schwimmhalle sowie Sportanlagen im Freien runden den Campus ab. Mit Visualisierungen bekamen die Zweckverbandsmitglieder nun realitätsnahe Einblicke. Die Gebäude sollen von den Materialfarben sehr hell gestaltet werden, man setzt viel auf Tageslicht. Die Pausenhalle der Realschule wirkt gemütlich und wie der größte Wintergarten in der Gemeinde Aschheim. Ein ähnliches Bild gibt die in Holz gehaltene Pausenhalle des künftigen Gymnasiums ab.

Moderne Lerninseln sind ebenfalls vorgesehen. © Köhler Architekten

Anpassungen

Die Veränderungen der Planung waren eher gering. So bekommt das Gymnasium für die Barrierefreiheit einen Rohlstuhllift. Im Lehrschwimmbad wurde die Unterkonstruktion von Stahl zu Stahlbeton umgeändert. Bei den Freianlagen wurde eine Lieferzufahrt geschaffen für die Mensa sowie für die Anfahrt der Müllabfuhr. Dieser Weg von der Straße „Am Sportpark“ wird mit einer Schranke abgesichert. Mit Blick auf außerschulische Nutzungen gibt es von den Parkplätzen auch einen separaten Zugang zur Sporthalle.

Ein Blick in eines der neuen Klassenzimmer. © Köhler Architekten

Kosten

Besonders spannend war auch die modifizierte Kostenplanung, die insgesamt bei 123 Millionen Euro liegt. Die Summe teilt sich auf in das neue Gymnasium (69,9 Millionen Euro), die Erweiterung der Realschule (34,4), Schwimmhalle (12,7), Verwaltungsgebäude (3,5) sowie weitere kleine Posten. Für Kostenüberschreitungen liegen noch einmal sechs Millionen Euro bereit. Die Planer konnten über staatliche Zuschüsse in dieser Planungsphase noch nichts berichten. Daraus ergeben sich in einer Berechnung ohne Zuschüsse auch Beteiligungen der Kommunen. Für den Neubau des Gymnasiums muss jede Gemeinde aktuell mit 12,7 Millionen Euro Kosten planen und der Landkreis mit 35,2 Millionen Euro. Bei der Erweiterung der Realschule bezahlt der Landkreis 1,2 Millionen Euro, dazu kommen die Beteiligungen von Kirchheim (8,6), Aschheim (8,0) und Feldkirchen (6,1).

So soll einmal die neue Schwimmhalle für den Schulsport aussehen. © Köhler Architekten

Beim Schwimmbad ergeben sich auch unterschiedliche Beträge für Kirchheim (1,7 Millionen Euro), Aschheim (1,2) und Feldkirchen (1,1) bei einem Landkreisanteil von 4,8 Millionen Euro. Die Gesamtkosten ohne Zuschüsse kommen in den Gemeinden auf 26,3 Millionen Euro für Kirchheim, 24,3 für Aschheim und 22,1 für Feldkirchen.

Zeitplan

Der Zeitplan sieht vor, dass in den nächsten Wochen die Genehmigungsplanung abgeschlossen werden soll. Baubeginn ist für Oktober 2022 gedacht und die Inbetriebnahme im August 2025. Für die lange Bauzeit hat die Realschule bereits um Lärmschutzmaßnahmen für den Bestand gebeten.