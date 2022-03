Auf dem Weg zum Einsatz: Streifenwagen kollidiert mit Audi

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei ist auf dem Weg zu einem Einsatz bei Aschheim mit einem Audi kollidiert. (Symbolfoto) © dpa/Friso Gentsch

Beim Zusammenstoß zwischen einem Dienstfahrzeug der Polizei und einem Audi sind bei Aschheim zwei Personen leicht verletzt worden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Aschheim - Den Angaben der Polizei zufolge befand sich eine Streifenbesatzung der Polizei München am Mittwoch gegen 21 Uhr wegen eines Körperverletzungsdelikts auf dem Weg zu einem Einsatz in Feldkirchen. Die Streife, die mit einem Dienstfahrzeug der Marke BMW unterwegs war, befuhr dazu die Staatsstraße 2082 in Fahrtrichtung München.

An der Abzweigung zur B 471 beabsichtigte der Fahrer des Dienstfahrzeugs, ein 27-jähriger Polizeibeamter, auf die Bundesstraße nach rechts aufzufahren. Beim Abbiegen geriet das Dienstfahrzeug nach links auf die Gegenfahrspur.

Kollision mit Audi-Fahrer

Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 21-Jähriger aus dem Landkreis München mit einem Audi die Bundesstraße in entgegengesetzter Richtung. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Der Polizeibeamte wurde durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der leicht verletzte Audi-Fahrer bedurfte vor Ort keiner medizinischen Behandlung. Der Beifahrer des Polizeifahrzeuges blieb laut Polizei unverletzt.

Bundesstraße für zwei Stunden komplett gesperrt

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße für zwei Stunden komplett gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt. Gegenstand der Ermittlungen ist auch, inwiefern durch die Streifenbesatzung im Rahmen der Einsatzfahrt Sonder- und Wegerechte in Anspruch genommen wurden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.