Teiche drohen auszutrocknen: Hartnäckigkeit rettet Frösche und Co.

Von: Laura May

Vorher: Die wochenlange Hitze hat den Teich auf einen Tümpel schrumpfen lassen. Eine Gefahr für die Tiere. © Stelzl

Gleich mehrere Biotop-Teiche bei Aschheim drohten auszutrocknen. Dank der Hartnäckigkeit einer Ismaningerin bekamen sie jedoch wieder frisches Wasser.

Aschheim – Immer wenn Ursula Stelzl an den Aschheimer Tümpeln vorbeigeradelt ist, hat sie sich zuletzt um Frösche, Amphibien, Libellen und Molche gesorgt. Die Ismaningerin beobachtete in den fünf Biotopteichen zwischen Östlicher Umgehungsstraße und Weidachstraße über Wochen einen drastischen Wasserrückgang. Sie bangte um den Lebensraum der Tiere und wandte sich an das Aschheimer Umweltamt mit der Bitte, sich zu kümmern. Zunächst ohne Erfolg.

Niemand schien Stelzls Sorgen ernstzunehmen – doch sie blieb hartnäckig. „Da sind Wasserfrösche und Amphibien dabei“, sagte die Ismaningerin, „das sind doch Dinge, die wir schützen sollten.“ Für die Feuerwehr sollte es kein Problem sein, etwas Wasser in die Teiche zu pumpen, sagte Stelzl. „Ich kapier’s nicht, es wäre doch so einfach!“

Happy End für die Teiche

Doch lässt Aschheim angelegte Ausgleichsflächen tatsächlich achtlos vertrocknen? Auf Nachfrage des Münchner Merkur erklärte der stellvertretende Bauamtsleiter Robert Simon: „Meines Wissens wurden die Teiche für Wechselkröten angelegt – die brauchen das Wasser nur im Frühjahr zum Laichen.“ Doch die Teiche trockneten über den Sommer aus. Und: Zunächst für Wechselkröten angelegt, haben sich in den Tümpeln auch andere Tiere angesiedelt. Und die sind durchaus auf Wasser angewiesen. Ein weiterer Faktor für die behördliche Zurückhaltung war die generelle Trockenheit, die Gemeinde und Feuerwehren auf Trab hält. „Wir sind dabei zu schauen, dass uns die Bäume nicht vertrocknen“, verteidigte Simon das Vorgehen.

Nach einem Hin und Her zwischen Geschäftsleitung, Bauhof, Umweltamt und Ursula Stelzl gibt es jetzt aber ein Happy End für alle Tiere, die sich an den fünf Biotopteichen angesiedelt haben: Die Feuerwehr hat vier der fünf Tümpel aufgefüllt. Frösche, Amphibien, Libellen und Molche können wieder planschen.

Nachher: Dank der Hartnäckigkeit von Ursula Stelzl hat die Gemeinde Aschheim vier der Teiche wieder füllen lassen. © Robert Gasster

Ursula Stelzl ist stolz darauf, so hartnäckig gewesen zu sein und die Nachbargemeinde zur Problemlösung motiviert zu haben. Immer wenn sie jetzt an dem Biotop vorbeiradelt, freut sie sich über den lebendigen Ort. „Ich wollte, dass die Tiere, die sich dort angesiedelt haben, gerettet werden“, sagt sie. „Es kommt doch auf die Kleinigkeiten an im Leben.“

