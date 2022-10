Trickdiebe erbeuten wertvollen Schmuck bei 80-Jähriger

Von: Martin Becker

Die Polizei ermittelt zu dem Fall in Aschheim (Symbolfoto) © Carsten Rehder

Sie gaben sich als Spendensammler aus, waren aber Kriminelle – und fügten einer Frau (80) aus Aschheim großen Schaden zu.

Aschheim – Eine Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro haben Trickdiebe am Montag in Aschheim gemacht. Gegen 14 Uhr klingelten angebliche Spendensammler, ein Mann und eine Frau, an der Tür einer 80-Jährigen. Nachdem die Seniorin einen kleinen Geldbetrag gespendet hatte, bat die unbekannte Frau um ein Glas Wasser und folgte der 80-Jährigen in die Küche. Währenddessen betrat der zweite Täter unbemerkt die Wohnung und stahl Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro. Anschließend verließen beide Trickdiebe die Wohnung der Aschheimerin und verschwanden in unbekannte Richtung.

Einer Zeugin aus demselben Haus, bei der die Trickdiebe zuvor geklingelt hatten, kam die Situation seltsam und verdächtig vor, weshalb sie die Polizei alarmierte. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb allerdings erfolglos.

Beide Täter um die 30 Jahre alt

Das Kommissariat 65 (Betrugsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise unter Tel. 089 / 2 91 00: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Watzmannstraße, Heimstettner Weg, Erdinger Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Die Täter werden so beschrieben: Beide sind etwa 30 Jahre alt, die Frau führte einen grünen Ordner mit sich. Die Frau ist etwa 1,55 Meter groß und hat lockige Haare sowie einen Schwangerschaftsbauch. Sie trug ein weißes Sweatshirt und eine schwarze Hose. Der Mann, etwa 1,60 Meter groß, war bekleidet mit schwarzer Jacke und blauen Jeans; seine kurzen, dunklen Haare waren zurückgegelt, auch hatte er einen Drei-Tage-Bart.