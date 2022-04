Villendach in Aschheim kaum gedeckt - da steht es schon in Flammen

Von: Günter Hiel

Die Feuerwehr muss das Dach teilweise abdecken. © Thomas Gaulke

Auf einer Baustelle in Aschheim hat am Dienstag gegen 12.40 Uhr der Dachstuhl Feuer gefangen. Die Flammen breiteten sich aus, drei Feuerwehren rückten an.

Aschheim - Was den Brand ausgelöst hat, müssen Brandfahnder erst ermitteln. Möglicherweise habe Bitumen bei Dachdeckerarbeiten Feuer gefangen, hieß es in der Pressestelle des Polizeipräsidiums.

Drei Feuerwehren im Einsatz

Die Feuerwehreinsatzzentrale zog Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Aschheim, Dornach und Feldkirchen zur Bekämpfung des Brandes in der Lantpertstraße zusammen. Dort werden derzeit neue Wohnhäuser gebaut. Um 13.50 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Nacharbeiten zogen sich aber noch weit in den Nachmittag.

Feuerwehr muss Dachziegel entfernen

Die Flammen hatten sich auch erheblich auf die Dachlattung ausgebreitet, sodass auf der Suche nach Glutnestern Dachziegel von einer größeren Fläche entfernt werden mussten. Im Innenangriff sowie von außen waren mehrere Rohre eingesetzt oder in Bereitschaft.

Schadenshöhe steht noch nicht fest

Auch der ABC-Zug München-Land und die Kreisbrandinspektion waren am Einsatzort. Die Leitung hatte Aschheims Kommandant Florian Gebauer. Zur Schadenshöhe kann die Polizei noch keine Angaben machen - er dürfte aber erheblich sein.