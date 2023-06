Wasserskipark: Experte äußert sich zu Gerüchten um niedrigen Pegel

Von: Charlotte Borst

Teilen

Zu wenig Grundwasser für den beliebten Wasserski-Sport: der See im Wasserskipark. © RG

Der See hat zu wenig Wasser, der Betrieb im Wasserskipark Aschheim steht still. Doch was steckt hinter den niedrigem Pegel? Ein Expert erklärt‘s.

Aschheim – Das Grundwasser steht vor allem in der südöstlichen Münchner Schotterebene aufgrund einer Folge von Trockenjahren extrem niedrig. Der Wasserskipark Aschheim kann derzeit wegen des niedrigen Pegels im kleinen See nicht in Betrieb gehen. Auch der Heimstettener See führt sehr wenig Grundwasser.

Der Wasserskipark Aschheim liegt zwischen den Grundwassermessstellen Kirchheim I 554 und Dornach 553. An beiden Messstellen liegen die Stände laut Wasserwirtschaftsamt etwa einen Meter unter Mittelwasserstand und damit so tief wie seit 2005 nicht mehr. „Seit Mitte Mai sinken die Grundwasserstände wieder“, erklärt Stefan Homilius, der Leiter des Wasserwirtschaftsamts München: „Was fehlt sind lang anhaltende Regenereignisse, die nicht nur den Oberboden ausreichend befeuchten, sondern auch in tieferen Schichten, über die übliche Wurzeltiefe von 1,80 Meter hinaus, den Wasserstress reduzieren.“

„Resultat von einer zu geringen Grundwasserneubildung“

Das oberste Grundwasserstockwerk in der Münchner Schotterebene sei „ein vergleichsweise mächtiger Porengrundwasserleiter“. Auswirkungen auf Grundwassernutzungen würden aufgrund der Ergiebigkeit erst spät spürbar. „Aktuell wirken sich die niedrigen Grundwasserstände daher nur vereinzelt auf Nutzungen aus, die nicht auf solche Bedingungen ausgelegt waren“, sagt Homilius: „Die fallenden Grundwasserstände, vor allem in der südöstlichen Münchner Schotterebene, sind ein Resultat von einer zu geringen Grundwasserneubildung.“

Als kurzfristige Maßnahme sei „ein genügsamer Umgang mit den Wasserressourcen“ gefragt, etwa bei der Gartenbewässerung. Mittel- bis langfristig soll die Strategie der Wasserwirtschaftsverwaltung „Wasserzukunft Bayern 2050“ helfen, mit Trockenphasen besser umzugehen. Eine wassersensible Siedlungsentwicklung sei auf kommunaler Ebene ein wichtiger Beitrag, denn auch Versiegelung sei ein Faktor.

Baustelle und Abfanggraben sind nicht schuld

Die Baustelle für den Schulcampus in Aschheim, der unmittelbar nordöstlich des Wasserskiparks errichtet wird, schließt Homilius als Ursache für den niedrigen Pegel aus: „Das oberste Grundwasser strömt im Bereich des Wasserskiparks großräumig in nördlicher Richtung. Die Baustelle befindet sich somit im Grundwasserabstrom.“ An der Baustelle werde kein Grundwasser abgepumpt. Lediglich Spundwände seien zur Stabilisierung des Geländes eingebracht. „Sofern diese bis ins Grundwasser reichen, würden sie eher zu einem Aufstau als zu einer Absenkung führen.“

Auch der Abfanggraben ist laut Wasserwirtschaftsamt kein relevanter Grund für die niedrigen Wasserstände im Wasserskipark.

