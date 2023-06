Wasserskipark: Niedriger Pegel legt Betrieb lahm - Chefin muss Mitarbeiter entlassen

„Das ist nicht normal“

Der Betrieb im Wasserskipark Aschheim ruht. Der Wasserpegel ist zu niedrig. Die Betreiberin fürchtet nun um die Saison. Über die Gründe wird gerätselt.

Aschheim – Normalerweise hätte der Wasserskipark in Aschheim gerade Hauptsaison. Schönes Wetter und Schulferien – da würde die Anlage eigentlich auf Hochtouren laufen. Eigentlich. Denn die Liftanlage steht still. „Der See führt so wenig Wasser wie noch nie“, sagt Betreiberin und Pächterin Elisabeth Lindinger: „Wir können die Saison nicht starten.“

Vor 23 Jahren hat ihre Mutter Renate Lindinger die Anlage eröffnet. Noch nie sei der Grundwasserpegel so niedrig gewesen, sagt Elisabeth Lindinger. Schon im März wartete die Crew sehnlichst auf Wasser. Fehlanzeige. Der Saisonstart in den Osterferien fiel aus. Dann kam der April, und es regnete wochenlang. „Wir waren optimistisch, der Pegel stieg in einem Monat um 50 Zentimeter.“

Kurzer Saisonstart, dann wieder Pause

Diese Wassertiefe reichte aus. Der TÜV kam, prüfte die Anlage und nahm sie auch ab, das war vor zehn Tagen. „Der Pegelstand bot sogar einen Puffer von zehn Zentimetern. Daher sind wir letzte Woche in Betrieb gegangen, haben das aber nicht groß beworben.“ Elisabeth Lindinger war vorsichtig und beobachtete den See. „Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, dass wir nicht weiterfahren können“, sagt Lindinger: „Wir haben in der Zeit zehn Zentimeter Wasser verloren. Das ist nicht normal.“

Seit Montag steht die Anlage also wieder still, denn ein niedriger Wasserstand birgt Verletzungsgefahr. Elisabeth Lindinger hofft, dass es bald wieder regnet. „Die Corona-Zeit war auch sehr belastend, aber da hat es alle getroffen, nicht nur uns.“ Jetzt aber sei die Anlage die einzige in ganz Deutschland, die wegen Wassermangels abgeschaltet sei.

„Das ist ein großer finanzieller Schaden“

Lindinger braucht schnell eine Lösung. „Seit September haben wir keinen richtigen Betrieb mehr gehabt, das ist ein großer finanzieller Schaden.“ Sie musste ihre drei Mitarbeiter entlassen, die sie erst noch noch auf der Partner-Liftanlage in Thannhausen beschäftigen konnte. „Aber das sind 120 Kilometer Fahrt, das ist auf Dauer zu weit“. Sie und ihre Mitarbeiter hätten schlaflose Nächte gehabt: „Die Mitarbeiter haben ihre Existenz auf den Betrieb hier in Aschheim ausgerichtet. Es ist etwas völlig unvorbereitet weggebrochen. Auch Kunden stehen vor uns und fragen, muss ich mit dem Sport aufhören? Viele sehen hier ihren Ausgleich nach der Arbeit vom Alltagsstress.“

Seit 1999 lief die Anlage auf Erfolgskurs. Der Wasserskipark ist Ziel von Firmenevents, in den Ferien waren die Schülerkurse ausgebucht, rund 5000 Kunden zählt Lindinger. Doch wo liegen die Ursachen für den niedrigen Wasserstand? „Ich hatte erst heute wieder ein Gespräch mit einem Fachberater, der den Grund in der Baustelle nebenan sieht“, sagt Lindinger. Ganz in der Nähe des Sees baut der Zweckverband das Gymnasium. „Seit Baubeginn ist das Wasser auf einmal gesunken“, sagt Lindinger, „doch das müsste ich alles erst beweisen.“

Warum ist der See so trocken?

Aschheims Zweiter Bürgermeister Robert Ertl (FW) sieht da keinen Zusammenhang: „Die Baustelle geht nicht so tief. Wir kommen gar nicht auf Grundwasserniveau, wir bleiben in der Schotterschicht.“ Er sieht den Grund in der Trockenheit: „Der See speist sich aus dem Grundwasser“, ebenso wie der Heimstettener See, der auch wenig Wasser führe. „Im Gegensatz zum Feringasee, der einen Zu- und Ablauf hat.“ Der niedrige Pegel sei ein Phänomen, das sich auch andernorts zeige, sagt Ertl.

Ob eventuell der Abfanggraben im Zusammenhang mit dem niedrigen Wasserpegel steht? Lindinger fragt seit Monaten bei Behörden nach, spricht mit Beratern und Politikern. Was tun? „Mir sind die Hände gebunden, ich kann nicht viel machen.“

Im Wasserwirtschaftsamt München wird der Abfanggraben als Ursache ausgeschlossen. „Wir prüfen aber, ob für den Schulbau eine Wasserhaltung beantragt wurde, die es erlaubt, Grundwasser abzupumpen“, sagte gestern Behördenleiter Stefan Homilius: „Wir gehen dem nach und finden es heraus.“ Für wahrscheinlicher hält er den allgemein niedrigen Grundwasserstand: „Davon haben sich die Kiesweiher noch nicht erholt. Seit zehn Jahren regnet es weniger, sie haben das Defizit noch nicht ausgleichen können.“ Die Messstelle in Kirchheim zeigt, dass der derzeitige Grundwasserstand etwa 75 Zentimeter unter Normalniveau liegt.

