„Wie soll man ein ganzes Leben in Worte fassen?": Trauer um Ex-Ortsbäuerin Leonore Haller († 93)

In einem rührenden Enkelin verabschiedet sich die Enkelin von Aschheims Ex-Ortsbäuerin Leonore Haller († 93).

Aschheim – „Wie soll man ein ganzes Leben in Worte fassen, Dein Leben, mit all seinen Facetten und einzigartigen Momenten? Ich meine, unser gemeinsames Leben!“ In einem sehr persönlichen Brief nimmt Enkelin Amelie (26) Abschied von der geliebten Oma Leonore (Lore) Haller. Den Brief verlas sie auf der Trauerfeier der Aschheimerin, die im Alter von 93 Jahren verstorben ist.

In dem Brief, der an ein gemeinsames Leben erinnert, sucht Amelie Haller nach Wegen, mit dem Verlust umzugehen. Die letzten vier Jahre hat die Enkelin mit ihrer Großmutter unter einem Dach gelebt. Die beiden Frauen aus so verschiedenen Generationen haben ihr Leben weitgehend geteilt: „Wir hatten eine coole WG – Du im Parterre, wir oben.“ Amelie erzählt von unvergesslichen Momenten, „wenn wir Freunde einluden und du einfach bis spät in die Nacht dabeisaßt, mitgeratscht und gewitzelt hast. Wir haben beide immer den Kontakt zueinander gesucht.“

Leonore Haller ist die Art Mensch gewesen, der sich Zeit seines Lebens für die Mitmenschen interessierte, dem die Gemeinschaft am Herzen lag. Auf einem Hof in Putzbrunn geboren, lernte sie 1953 ihren späteren Mann Johann kennen. Niemand zweifelte daran, dass sich die beiden für ein Leben lang vereinen würden. Nach der Hochzeit noch im selben Jahr zog das Paar auf den Summerer Hof in Aschheim. 2013 feierten sie Diamantene Hochzeit. Im Jahr darauf verstarb ihr Gatte. Gemeinsam haben sie drei Kinder groß gezogen. Mit Johann erst ward Leonore ein Ganzes geworden; umgekehrt ging es dem Gatten genauso.

Beide lebten für die Aschheimer Gemeinschaft. Johann Haller war Kommandant der Feuerwehr. 1984 bauten sich die beiden ihr Austragshaus, indem sie bis zum Schluss lebten. Ein Leben lang hat Leonore Haller bedauert, keine höhere Schule besucht zu haben. Die Umstände ließen es nicht zu. Aus der Not machte sie eine Tugend, engagierte sich für die Kirche und für den Frauen- und Mütterverein. 2007 ernannte man sie zum Ehrenmitglied. Daheim versorgte sie den Hof. Lore Haller war die geborene Bäuerin, die ihren Garten liebte und ihre Kälber. Ein Vierteljahrhundert lang war sie Ortsbäuerin in Aschheim. Ob Spinnen, Nähen, Stricken, Klöppeln, Teppichknüfpen oder Bauernmalerei, Lore Haller beherrschte traditionelle Handarbeit. Auf zahllosen Märkten verkaufte sie Kräuterbuschen, Palmbuschen, und Adventsgestecke. Neben dem Frauen- und Mütterverein und dem Obst- und Gartenbauverein unterstützte sie zig Vereine in Aschheim.

Was Amelie betrifft, war ihre „Haller Oma“ zu jeder Zeit und in jeder Lebenslage für sie da: „Ob es nach der Schule war, bei der Oma grüne Suppe essen, oder dass Du uns mit dem Radl auf selbst genähtem Kissen durch den Ort kutschiert hast. Du warst da, wenn wir ein offenes Ohr und guten Rat gebraucht haben. Du hast uns das Gefühl gegeben, dass wir willkommen sind und bei dir ein Zuhause haben. Von dir haben wir bekommen, was wir gebraucht haben. Bedingungslos!“

