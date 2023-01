Zum Start ins neue Jahr: Psychologin erklärt, wie es mit den Vorsätzen für 2023 klappt

Von: Laura May

Jedes Jahr das gleiche Spiel: ein neues Jahr und viele gute Vorsätze. Im Interview erklärt Psychologin Yvonne Wintergerst, wie es mit den Vorsätzen für 2023 diesmal wirklich klappt.

Aschheim – Mehr Sport, weniger rauchen, gesünder essen: Der Start ins neue Jahr bringt immer wieder die gleiche Liste an guten Vorsätzen mit sich. Ein ewiges Ritual, das meist nicht von Dauer ist. Wie man die gesteckten Ziele erreichen kann und was es mit dem Jahreswechsel auf sich hat erklärt Psychologin Yvonne Wintergerst. Ein Gespräch über zwölf neue Kapitel, Milde gegen sich selbst und das komische Mischwesen Schweinehund.

Frau Wintergerst, was halten Sie als Psychologin von Neujahrsvorsätzen?

Ich würde sagen, die machen Sinn. Das neue Jahr ist wie ein leeres Buch mit zwölf leeren Kapiteln. Diesen können wir Überschriften geben und die Seiten mit neuen Gedanken und Erlebnissen füllen – das kann psychologisch einen positiven Einfluss haben.

Eine Möglichkeit, alle schlechten Dinge mental im alten Jahr zulassen?

In unserer Zeitrechnung beginnt mit dem neuen Jahr ein neuer Zyklus. Der Dezember ist der Monat der Rückschau, der Januar der Monat des Ausblicks. Auch für Paare kann es gut sein, den Rhythmus des Jahres zu nutzen. Wenn man etwa merkt, dass man sich auseinanderlebt und nur noch funktioniert im Alltag, kann man durch festgelegte Rituale und Zeiten wieder zu Paarzeit und Nähe finden, was grade für Eltern oft zu kurz kommt.

Gibt es falsche Vorsätze?

Vorsätze klingen immer so negativ. Oft kommen da schnell Gedanken hinzu wie: Ich halte das sowieso nicht durch oder könnte scheitern. Wir können ja auch Wünsche und Projekte haben für das neue Jahr. Neue Haltungen gegenüber emotionalen Themen finden, das Alte zurücklassen. Wir haben die Freiheit neu zu wählen, was wir mitnehmen.

Halten sich die Leute an ihre Vorsätze?

In meiner Erfahrung verliert vieles über die Monate gesehen seinen Reiz. Man lässt sich vom Jahr auffressen und verliert den Fokus auf die eigenen Wünsche.

Was kann ich tun, damit das nicht passiert?

Grundsätzlich sind kleinere Ziel besser. Die erreicht man eher und das ist dann ein Erfolgserlebnis, das mich weiter motiviert. Wenn ich nie Sport gemacht habe, sollte ich mir keinen Marathon vornehmen. Realistische Ziele machen Sinn, nicht von null auf 100, sonst weichen Ziele schnell der Frustration.

Wie gehe ich damit um, meine Vorsätze nicht einzuhalten? Etwa wenn ich mir vornehme, nicht mehr zu rauchen, und dann trotzdem im Januar die erste Zigarette anzünde.

Ich würde das nicht als Versagen ansehen – das Experimentieren ist ja nicht beendet, man kann morgen wieder neu anfangen. Das kommt stark auf die innere Haltung an. Wenn man nach dem ersten schwachen Moment aufgibt, ist das natürlich schwierig. Aber man kann auch stolz darauf sein, zwei Wochen lang Nichtraucher gewesen zu sein – und das Jahr hat ja gerade erst angefangen. Die Wahl zwischen Entmutigung und Zuversicht liegt bei uns selbst.

Die Hitliste der guten Vorsätze

Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat für die DAK Krankenkasse erhoben, was sich die Menschen in Deutschland für 2023 vorgenommen haben. Laut der repräsentativen Umfrage wollen 67 Prozent der Befragten Stress abbauen oder vermeiden, 64 Prozent der Befragten mehr Zeit für Freunde und Familie haben und ebenfalls 64 Prozent wollen sich klimafreundlicher verhalten. Diese Top-Drei Vorsätze werden gefolgt von, mehr Sport, mehr Zeit für sich selbst, gesünderer Ernährung, Sparsamkeit, weniger Fleischkonsum, Abnehmen, weniger Handy, Computer und Internet, weniger Fernsehen, weniger Alkohol trinken und auf Platz zehn: Rauchen aufgeben. Laut Forsa lassen sich in den vorigen Jahren folgende Trend ablesen: Der Wunsch nach weniger Handynutzung steigt, immer mehr junge Menschen nehmen sich etwas für das neue Jahr vor. Immer mehr Menschen gelingt es, die Ziele einzuhalten. 2022 schafften es 56 Prozent der Befragten.