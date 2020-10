Falsch in Kreisverkehr eingefahren: Zwei Schwerverletzte nach Kollision

Mit schweren Verletzungen sind zwei Autofahrerinnen nach einem Frontalzusammenstoß in einem Kreisverkehr in Aschheim in Münchner Krankenhäuser eingeliefert worden. Eine der Frauen war auf der falschen Spur in den Kreisel an der B 471 eingefahren.

Aschheim - Aus welchem Grund die 35-jährige BMW-Fahrerin aus Aschheim am Mittwoch gegen 22.10 Uhr falsch in den Kreisverkehr an der Kreuzung Feldkirchner Straße/Eichendorffstraße eingefahren ist, konnte die Polizei noch nicht in Erfahrung bringen. Fest steht, dass die Frau auf der Feldkirchner Straße (B 471) in nördlicher Richtung unterwegs war, irgendwie auf die Gegenfahrbahn geriet und auf dieser Spur in den Kreisverkehr einfuhr. Dort stieß sie mit dem Mercedes einer 68-jährigen Haarerin zusammen, die gerade aus dem Kreisel ausfahren wollte.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die Unfallverursacherin laut Polizei so schwere Verletzungen, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus gebracht werden musste. Auch die 68-Jährige wurde schwer verletzt per Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Genau Angaben zum entstandenen Sachschaden konnte die Polizei nicht machen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

