Zwei Verletzte bei Unfall - Fahrer droht weiterer Ärger

Zwei 25-Jährige sind bei einem Verkehrsunfall in Aschheim verletzt worden, einer von ihnen schwer. Für den Fahrer des Autos hat die Spritztour nun wohl auch juristische Konsequenzen.

Aschheim – Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Starnberg am Samstag gegen 19.10 Uhr mit seinem Subaru Impreza auf der Keplerstraße in Aschheim. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 25-jähriger aus dem Landkreis München. Die Keplerstraße ist in diesem Bereich als Zone 30 beschildert. Etwa auf Höhe des Gaußring verlor der 25-Jährige, nach derzeitigem Ermittlungsstand wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug hierbei ins Schleudern, touchierte den Erdwall neben der Fahrbahn und prallte gegen einen Baum.

Durch den Verkehrsunfall wurde der 25-jährige Fahrer schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden. Der Beifahrer wurde leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung per Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Pkw des 25-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Er musste in die Verwahrstelle der Polizei geschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrer laut Polizei deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme wurde angeordnet. Doch damit nicht genug: Die Beteiligten erwartet zudem eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Allgemeinverfügung.

mm

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Patrick Pleul