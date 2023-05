Aschheimer Brüder destillieren „Besten Whisky 2023“

Der beste Whisky 2023 kommt aus Aschheim, genauer gesagt aus der Destillerie „ascaim“ der Brüder Christian (r.) und Franz Böltl. © ascaim

Mit ihrem Buchweizen-Whisky haben die Böltl-Bruder von der Destillerie „ascaim“ bei einer Fachmesse in Österreich abgeräumt.

Aschheim - Der beste Whisky 2023 kommt aus Aschheim, genauer gesagt aus der Destillerie „ascaim“ der Brüder Christian (r.) und Franz Böltl. Bei der Messe Wieselburg in Österreich, die laut einer Pressemitteilung zu den größten Fachmessen für Spirituosen zählt, landete der Buchweizen-Whisky der Böltls in der Kategorie „Das goldene Stamperl 2023“ auf dem ersten Rang (100 von 100 Punkten).

Es ist die Auszeichnung jahrelanger Arbeit. Unter dem Namen „Tassilo“ riefen die Aschheimer Brüder 2017 ein Whisky-Projekt ins Leben – das Ziel: einen milden und fruchtigen Whisky zu kreieren. Statt dem weitverbreiteten Malz (Malt) verwenden sie als Rohstoff Buchweizen (Buckwheat), das man selbst in biologischer Landwirtschaft anbaut. Der Whisky reift drei Jahre in eigens für die Brennerei hergestellten Eichenfässern eingelagert. Bisher lagern in den Fässern rund 4500 Flaschen des Tassilo Whisky, von denen laut „ascaim“ bereits rund die Hälfte für Kenner und Sammler reserviert wurden. Der Verkauf wird voraussichtlich im Mai starten.