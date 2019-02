Aschheimer Feuerwehr rettet Hund „Barny“ aus eiskaltem Wasser

Barny und sein Retter: Der Hund war im Eis am Speichersee eingebrochen.

Einsatz am Speichersee

von Patricia Kania schließen

Große Aufregung am Mittwochnachmittag am Speichersee in Aschheim: Hund „Barny“ war beim Spaziergang im Eis eingebrochen. Die Feuerwehr Aschheim rettete den hilflosen Vierbeiner aus dem eiskalten Wasser.