Aschheimer Rathaus nimmt Gestalt an

Von: Nico Bauer

Die Tage sind gezählt: Das Rathaus in Aschheim wird durch einen Neubau ersetzt. © Nico Bauer

Es geht voran mit dem Rathaus-Neubau in Aschheim. Der Gemeinderat hat die Vorgaben für die Architekten festgezurrt. Eine altbekannte Diskussion flammte dabei wieder auf, wenn auch nur kurz.

Aschheim – Nun schaut es also doch danach aus, als findet das jahrelange Hickhack um das Aschheimer Rathaus ein Ende. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat die Vorgaben der Kommune für den Rathaus-Neubau verabschiedet. Damit kann der Wettbewerb mit sieben Architekten beginnen, die je einen Vorschlag erarbeiten sollen für einen Ersatzbau für das bestehende Rathaus samt Erweiterung.

Für den verhinderten Bürgermeister Thomas Glashauser leitete Stellvertreter Robert Ertl die Sitzung und angesichts einer weiteren fehlenden CSU-Stimme stellte sich die Frage, ob der Mehrheitsbeschluss bestehen bleiben würde, das Rathaus durch einen Neubau zu ersetzen, oder nicht. Denn bei den Detailabstimmungen stand plötzlich im Raum, ob die sieben ausgewählten Teilnehmer an dem Architektenwettbewerb nicht doch zwei Varianten einreichen sollten. Eine für einen Neubau, eine für eine Sanierung im Bestand.

Partnerschaftshaus bleibt erhalten

Florian Meier (CSU) protestierte dann aber energisch, dass man doch in einer stundenlangen Sondersitzung den Neubau beschlossen hatte. Das sah das Gros seiner Ratskollegen gleichermaßen, mit 11:7 Stimmen wurde die Option, „zwei definierte Varianten“ bei den Architekten anzufragen, mehrheitlich abgelehnt.

Eine weitere, eigentlich schon ausdiskutierte Sache kam auch noch mal auf den Tisch. Ingrid Lenz-Aktas (SPD) wollte in den Vorgaben den Erhalt des Partnerschaftshauses nicht zwingend festschreiben. Hier intervenierte Eugen Stubenvoll (FW): Über diese Frage sei längst diskutiert und abgestimmt worden. Mit 15:3 Stimmen wurde noch einmal bestätigt, dass das Partnerschaftshaus erhalten bleibt. Eine Veränderung beschloss der Gemeinderat für die Gewichtung der verschiedenen Planungsteile. Städtebau/Äußere Gestaltung und Gebäudefunktion/Innere Gestaltung werden jeweils mit 30 Prozent bewertet. Ursprünglich lag eine Gewichtung 35:25 zugunsten der Außenhülle auf dem Tisch, weil eine Ähnlichkeit zu der markanten Rathaus-Fassade an der Ismaninger Straße ein großer Wunsch war.

Größerer Sitzungssaal

Die mit 11:7 Stimmen beschlossene Korrektur der Gewichtung ist auch ein Zeichen, dass vor allem die Arbeitsplätze für die Verwaltung optimal sein sollen. Sepp Lausch bekräftigte noch einmal, dass die Gemeinde am Ende einen größeren Sitzungssaal benötige: „2026 haben wir 24 Gemeinderäte und im Rathaus hatten Zuschauer nahezu keinen Platz.“ Ihm wurde geantwortet, dass eine entsprechende Vorgabe in Quadratmetern für einen neuen Sitzungssaal Teil des Dokuments ist.

Letztlich wurde das Aufgabenpaket für die sieben Büros mit 11:7 beschlossen, damit kann der angedachte Zeitplan weiterverfolgt werden. Am 3. März will das Rathaus die Aufgabenstellung an die Bieter herausgegeben mit der Möglichkeit, bis 21. März Rückfragen stellen zu können. Diese bespricht der Gemeinderat dann in einer nichtöffentlichen Sitzung. Noch keine konkreten Termine gibt es derzeit für die Abgabe der Lösungsvorschläge, die Bewertungssitzungen und die anschließende Präsentation der Ergebnisse.

